警疑GD吸毒只因女室长一句话：「洗手间看到奇怪包装纸」！网傻眼：「怎不怀疑吃东西噎到」

BIGBANG队长GD日前被警方怀疑吸毒，为自证清白，在法院已驳回调查令的情况下仍主动接受调查。 据最新消息，警方立案依据只是女室长一句模糊的供词，令网友感到无语。

韩警方上月调查江南某声色场所女室长吸毒嫌疑时，因供词中出现李善均和GD而对二人展开调查。 据韩媒Channel A，女室长关於GD的陈述如下：「去年12月初，在GD去过的业所洗手间里发现了奇怪的包装纸，紧接著他的行动也有些奇怪。」 警方就是因这一句话而对GD展开立案调查。



截至目前，警方尚未找到GD吸毒的证据：曾申请调查GD手机通信记录，被法院以「犯罪事实疏明不足」为由驳回; 对於GD身体的调查令，警方压根没有申请。 但GD为证明清白在本月6日主动前往警局接受调查，提供了小便、毛发、指甲进行鉴定，结果最快将在本月16日出炉。



韩网友认为警方只因瘾君子妈妈桑一句模棱两可的供词就对知名艺人进行公开调查，令人感到傻眼和惋惜：「所谓证据就只有这句话？」 「因一句推测而闹到这地步？」 「奇怪包装纸和异常行动kkk吃鲫鱼饼被噎到也会出现的状况啊」「GD本来就举止独特，所以才有很多人模仿啊」「媒体杀人现场」「GD好可怜」「毒犯供出相关人士可获减刑，那个女室长为自己活命就乱讲艺人名字」「警察调查是没错，问题是什么都跟媒体讲」「如果结果是阴性，媒体和警方要如何补偿GD的形象？」 「还是等鉴定结果出炉吧」。



此外，被调查的女室长（29岁）有6次吸毒等前科，本次被拘捕前进行的简易检测中也出现大量精神药物。 警方怀疑该女室长向李善均提供自家作为吸毒场所并进行勒索，李善均表示当时不知对方给的是毒品，「被女室长骗了」。



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