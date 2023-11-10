《秘密森林》衍生剧《好或坏的东载》开拍！网曝最新路透「徐东载」著西装超帅气，朴星雄也将加盟与李浚赫合作

看了路透照，果然是那个熟悉的「徐东载」！李浚赫超适合穿西装～

9月中旬，TVING公开将制作《好或坏的东载》的消息，而主角正是《秘密森林》中由李浚赫饰演的「徐东载」，该部作品可被视为《秘森》的衍生剧。《秘森》李秀妍编剧担任创作者，《坏爸爸》、《军检察官多伯曼》陈昌奎导演执导，金相元、黄夏静编剧执笔，预计明年（2024年）首播。

《好或坏的东载》描述徐东载因为过去的不正当行为，被烙上「赞助检察官」的印记，前途一片黯淡。正因再开发案而烦恼，同时又负责女高中生杀人案调查的他，在作为检察官和机会主义者的本能间危险游走。

据了解，《好或坏的东载》已於本月（11月）1日进行剧本阅读，目前正在拍摄中。有网友分享李浚赫最新路透照，穿著西装的他挺拔又帅气，表情若有所思，是熟悉的东载回来了！

而曾在《Man to Man》、《火星生活》、《当恶魔呼喊你的名字时》等作品与男主角们展现绝佳「兄弟情」的朴星雄，也将加盟《好或坏的东载》与李浚赫合作。应该有不少粉丝和小编一样，既期待又好奇两位演员的化学反应吧！

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