《强心脏》「又」卷土重来！姜镐童&李升基《强心脏联盟》收视仅2.多，二季《强心脏VS》换人主持

SBS综艺节目《强心脏》，一直被二代团偶像的粉丝们视为经典，时隔12年以《强心脏联盟》回归，如今要再以《强心脏VS》登场。

《强心脏联盟》今年5月开播，找来《强心脏》初代MC姜镐童与李升基主持，可惜收视低迷最低2.2%，最高仅3.2%，远远不及当年《强心脏》曾创下19.5%的光荣，也输给同期播出的《脱掉鞋子恢单4Men》。有媒体分析是节目风格已不合时宜、太陈旧，节目让来宾先用「耸动标题」引出故事内容，再PK谁是强心脏，观众看久了会反感。



不过，《强心脏联盟》仍宣布推出第二季，只不过姜镐童与李升基以行程等问题婉拒主持，制作组决定更新节目形式。全新的《强心脏VS》找来全炫茂、文世润、赵贤雅、严智允主持，脱口秀主题改成以「任何人都会产生兴趣或争论」为主，会邀请和主题意想不到的来宾登场。



全炫茂与文世润虽然分别是MBC与KBS演艺大赏得主，但都是第一次挑战脱口秀综艺，过去参与的多是实境或观察性综艺。而赵贤雅主持YouTube节目《赵贤雅的星期四》兼具娱乐性与音乐性，经营的有声有色，严智允则是MZ世代受欢迎的谐星，在第一季《强心脏联盟》里也是固定班底。

《强心脏VS》将在12月5日首播。

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