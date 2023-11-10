《精神病房也会迎来清晨》朴宝英：「虽然不是职业妇女，这句台词最让人感到安慰」和你心中的金句一样吗～

最近在Netflix公开的原创电视剧《精神病房也会迎来清晨》令人备感温馨，而本剧制作团队与演员们对女主角朴宝英总是不约而同地称赞有加，说她就像剧中角色多恩一样那么亲切，在工作人员之间也是美谈不断。

日期朴宝英在接受访谈时曾表示，导演曾说朴宝英在拍摄现场完全没有发过任何一次脾气，但事实上并非如此。她说自己真的也很会发脾气的，还反问工作的时候人怎么有可能完全不生气呢？朴宝英在剧中的角色是郑多恩护理师，是开朗又温暖的人，每瞬间都对患者们付出真心，但过分地体谅他人的个性，却也成了一种毒药。



朴宝英也表示自己与剧中角色有很多相似的部分，譬如很清楚别人的爱好是什么，却不知道自己喜欢什么，以及虽然自己有想吃的东西，但最后还是会让给别人决定，这样的个性与多恩很像，而她自己与多恩在剧中一起战胜心病的过程，让朴宝英感受到了成长，在剧中接受精神科的谘询时，也让她学到了很多。



朴宝英不讳言自己也跟大家一样有心累与觉得辛苦的时候，所以她也很能体会郑多恩的心情，甚至拒绝承认自己罹患忧郁症。剧中多恩依照医师的指示写下「赞美日记」，戏外朴宝英也自己写了下这样的日记，也感觉到自尊感的提高。



朴宝英也自曝看《精神病房也会迎来清晨》时流了很多眼泪，特别是在第5集「人生中闪起黄灯的时候」中前辈组长朴秀妍护士与入院患者权珠英的对话最触动人心。职业妈妈权珠英出现了忧郁以及假性痴呆的状况，看见了只在意孩子们的幸福却忘了自己的朴秀妍护士，想起自己的小时候，於是安慰她「不要太过努力」。朴宝英表示这句话让她泪流满面，也似乎是该对所有忙碌生活中为家人付出，却忘了照顾自己的人所说的一句安慰。



朴宝英也坦言，虽然很感谢大家给予她开朗又可爱的形象，但若一直开朗下去也似乎有点负担，最近她也不想要再刻意装出开朗的样子，所以在她最近的两部作品《精神病房也会迎来清晨》以及《水泥乌托邦》都渐渐摆脱了可爱演技。朴宝英也期待之后的作品中能够呈现给大家更成熟的面貌。

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