成绩优异的BTS柾国、NewJeans、IVE、Stray Kids不出席《2023 MAMA》？官方回应：「正在讨论中」

今日（8日）上午，在首尔江南区SJ Kunsthalle举行《2023 MAMA AWARDS》媒体日，主持人全昭弥（Somi）、事业部长朴赞玉（박찬욱）、李英珠（이영주）、申有善（신유선）和李亨镇（이형진）PD出席。

被问到出演艺人的选定标准是？事业部长朴赞玉表示：「因爲是颁奖典礼，所以会优先邀请当年最突出、最活跃的艺人。一年中不仅是音源、专辑数据，还有具有影响力的艺人，就是邀请的标准。装饰舞台时，最能展现出想要传达讯息的艺人，也是邀请的标准。」

但是BTS防弹少年团柾国、NewJeans、IVE和Stray Kids等在音源、专辑成绩的爱豆都不在阵容内。对於他们出席的可能性？朴部长也回答：「正在讨论追加艺人，如果那个部分决定好了，就会在正式告诉大家，现在好像很难告诉大家。」



而今年的《2023 MAMA AWARDS》将在11月28日、29日两天在日本东京巨蛋举行，分别由全昭弥和朴宝剑担任主持人。第一轮出演名单，包含东方神起、ATEEZ、ZEROBASEONE(ZB1)、RIIZE、INI、JO1、NiziU、xikers共8组。第二轮出演名单则有SEVENTEEN、(G)I-DLE、TXT、LE SSERAFIM、Kep1er、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、EL7Z UP，以及热门街舞竞赛节目《Street Woman Fighter 2》（街头女战士2）。



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