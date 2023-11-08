河正宇&任时完主演影片《没有国家的冠军》观影人数突破百万，成今年韩影票房第11名

人文电影《没有国家的冠军》（又译《1947波士顿》）观影人数突破了100万。

根据今日（8日）的电影院门票统合系统显示，电影《没有国家的冠军》已经吸引了100万2714名观众，成为2023年上映的韩国电影票房第11名。



特别值得一提的是，该片在目前正在放映的商业电影中获得了最高评分，在乐天电影获得了9.1分，CGV得到了96%的「金蛋指数」，而在Megabox则获得了9分，这一系列高评分证明了它在观众中的持久口碑。

《没有国家的冠军》由韩国导演姜强圭执导，他凭藉作品《生死谍变》和《太极旗飘扬》等影片，在作品性和票房上都获得了认可。 姜导演在新作中展现了积累多年的执导经验，生动再现了1947年波士顿马拉松的感人故事。

饰演韩国马拉松传奇人物「孙基祯」的河正宇以精湛演技吸引了观众，而饰演波士顿马拉松冠军「徐润福的」任时完则展现了与真实人物完美的同步率，提高了剧情的紧张感。



《没有国家的冠军》讲述了解放后渴望再次奔跑的国家代表马拉松运动员参加首个国际马拉松比赛的期盼和竞赛的故事。 由河正宇、任时完、裴晟佑、金相浩和朴恩斌等人出演。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻