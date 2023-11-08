韩剧迷狂喜！《黑暗荣耀》「河度领」郑星一新剧《触发》演男主，变「自私男」有望搭档金憓秀

男演员郑星一将出演新剧《触发》（暂定名）。

据韩媒《Star News》独家报导，郑星一将在新剧《触发》中亮相，该剧围绕正义感爆棚的触发队长和自私自利的精致利己主义者PD为中心，讲述了勘探报道制作组揭露神秘案件，守护即将被废的节目的故事。 郑星一饰演的则是在「单兵作战」环境中长大的性格超独立的PD。 他这种性格人的人，说好听点是独立，说难听点其实就是一切以自我为中心的自私自利者，将和组长PD一起面见各种案件的受害人，用揭露社会丑陋一面的新闻牢牢抓住观众的心。

组长PD的人选则是实力派女星金憓秀，据悉她已接到演出提案，正在积极商讨中。 《触发》是《驱魔面馆》导演刘先东的新作，因此备受观众期待。



郑星一凭藉Netflix《黑暗荣耀》中的「河度领」一角人气飙升，出道23年首次尝到了一夜爆火的滋味，他在完美诠释了剧中隐忍、节制的菁英霸总形象。 《黑暗荣耀》杀青之后，郑星一的事业也迎来转折，拍摄了多部作品，两部电影《战，乱》、《采访》上映在即，还有望出演讲述电子监督和保护观察官为素材的电视剧《保护者们》。



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