BTS柾国新歌舞台登上Jimmy Fallon秀，魅力称霸舞台：「如果没有粉丝我不可能取得这样的成就。」

【新歌〈Standing Next to You〉完整舞台首公开】大家看了没？柾国live超稳，太帅气了！！

BTS防弹少年团的「黄金忙内」柾国（Jung Kook）终於迎来了他的黄金时刻，新歌〈Standing Next to You〉的完整舞台也在吉米法伦秀（Jimmy Fallon Show）上首度公开，独特的魅力征服了全球的粉丝。



这次的新歌不仅仅需要难度超高的歌唱技巧，搭配上舞蹈动作也是相当累人，需要耗费大量体力，更重要的是，必须一个人完成这个舞台，所以也让大家对他更加佩服，他真的是一位全能且技巧超群的歌手。



▼柾国新歌〈Standing Next to You〉登上吉米法伦秀：



▼在主持人专访他的同步最新消息中，他的热门曲〈Seven〉在美国唱片产业协会(RIAA)拿下了白金认证（拿到认证的韩国歌手团体只有PSY和BTS），对此柾国表示：「说实话，我没想到可以走到这一步，但我一直很有信心，我真的很感谢ARMY们（粉丝名），我认为如果没有ARMY，我就不可能取得这样的成就。」



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