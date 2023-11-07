《无人岛的DIVA》朴恩斌助偶像找回自己的位置！曾失忆的车学沇与神秘 救援者蔡钟协到底谁是基浩！（EP.3 –4）

[有雷]好看又好听的《无人岛的DIVA》太吸引人了，收视率自开播以来节节上升。朴恩斌相隔15年从无人岛获救后，除了实现了梦想见到偶像，更念念不忘的是当时帮助她逃家的好友基浩……车学沇与蔡钟协两位护花使者似乎都有可能是她在找的基浩？

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因为声带长茧而美丽声线早已不再，尹兰珠（金孝珍饰）的歌唱事业急转直下，一场地方庆典，在铁粉徐木河（朴恩斌饰）的幕后代唱下，竟然让尹兰珠再度成为话题人物。但她不但没地方住也没有经纪人，拎著行李投靠了目前寄住在「兄弟理发院」顶楼的徐木河。两兄弟遇学（车学沇饰）以及保杰（蔡钟协饰）也默默包容一切，身为PD的保杰甚至邀请尹兰珠成为节目中的嘉宾。



尹兰珠如获至宝，要将徐木河介绍给李代表，想不到李代表以木河年纪太大为由而直接拒绝甄选，建议木河成为尹兰珠的经纪人。木河失望之余，感觉事有蹊跷，原来当时兰珠与李代表签约的条件「只要唱片销量达到2千万张，尹兰珠就拥有公司一半股权」仅差8万多张就达成销量，而两人的合约时间仅剩6个月，这就是李代表急著更换公司名称，以及想要与兰珠切割的理由。经纪人木河决定突破现况，先让兰珠上节目并掀起话题。



同样以代唱的方式，尹兰珠一开口惊艳全场，再度引发话题讨论，尹兰珠甚至在舞台上公开表示，想为木河寻找一位叫做郑基浩的好友。正在看电视的基浩爸爸，也搭上这顺风车，认为找到木河也就会找到自己当年逃家的儿子。基浩爸爸将花束送到电视台给遇学，花束上带有小卡片，似乎是基浩所写，与木河约在首尔车站前见面，遇学心头先是一沉，认为真正的基浩出现了，而并非他所想，自己很有可能是失去过记忆的基浩。



遇学正在剪辑影片时，脑中突然闪过可怕的记忆，脑中的影像竟是刚刚送花来的那个男子，接著他想起母亲在他醒来后的样子，但当时的他却不认得自己的妈妈，家中也因曾发生火灾而没了儿时的照片，遇学突然倒地，清醒后他更觉得木河可能落入陷阱，赶紧前往约定地点。站在雨中的木河，远远看见了基浩的爸爸向自己走来，便开始拔腿狂奔，逃跑过程中跌倒了，一位神秘男子拉著她躲过了这场危机。



「你是基浩吗？」出现在木河眼前的却是保杰，他的表情总欲言又止，他到底是不是基浩呢？车学沇似乎有著被家暴的记忆，为何他脑中浮现基浩父亲的脸？



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