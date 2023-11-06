黄Viu韩剧《婚礼大捷》首播夺冠！路云拍古装挑战自我「全力卖萌」

Viu Original原创爱情古装喜剧《婚礼大捷》甫开播便以4.5%收视顺利起航，还勇夺月火剧收视冠军宝座，人气居高不下！剧集逢星期一、二晚上10时在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以无缝紧贴最新进度。

痛苦守贞八年

Viu Original原创韩剧《婚礼大捷》讲述「最年轻状元」沈炡㥥（路云 饰）被公主相中成为附马，原以为前途一片光明，可是大婚当天未婚妻突然去世，於是他以鳏夫身份生活了八年；虽然他坚持上奏主张婚姻无效，可是从未得到王上重视，期间不但仕途受阻，还必须强制守贞，令他生不如死！某天王上命他在三个月内促成南山谷三位怨女出嫁，成事的话更会还他单身，因此他联手年轻寡妇、汉阳最强媒婆郑顺德（赵怡贤 饰）为败犬女王牵起红线，由此闹出一个又一个笑话！



之前路云透过《恋慕》获颁「KBS演技大赏」男子新人奖、最佳情侣奖及男子人气奖，自此在影视圈崭露锋芒；时隔两年，他带著《婚礼大捷》回归古装市场，全为挑战自我：「《婚礼大捷》的剧本很有趣，题材很新颖，虽然我不擅长拍摄史剧，但是我有强烈的欲望去征服它！我今年27岁了，希望演员事业可以细水长流，所以先不管我演得好不好，我都渴望得到认同，就算被骂我也会勇於挑战、对自己没有信心的事情要更加努力才对。」谈到「沈炡㥥」一角，他笑言和自己很不一样：「炡㥥透过书本了解世界，他的精神状态和情感好像停留在17岁，这和我很不一样；而且炡㥥说话很大声， 感觉不像一般电视剧的男主角，所以我尝试用可爱的方法来演绎他，以前也从来没有在戏剧里做过这些表情。」



退团专心做演员

日前路云宣布退出所属男团SF9， 专心朝演员之路进发，近日他也在《婚礼大捷》发布会上首度开腔回应退团一事：「我贪心地想把演员职业做得更好，所以选择离开团体。值得庆幸的是，成员们都非常支持我，团员辉映也有参与这部作品，我们像平时一样开玩笑、也会互相支持；也许有人对我的选择感到失望，但我认为这也是我必须面对的事情。」想支持「演员」路云的演出，就要透过「黄Viu」收看Viu Original原创爱情古装喜剧《婚礼大捷》，剧集逢星期一、二晚上10时在‎「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《犬系恋人》、《7人的逃脱》、《闪亮的西瓜》和《白昼之月》等Viu Original原创韩剧。



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