新剧《与恶魔有约》宋江&金裕贞用脸征服观众的预告短片：「不需要台词、只用眼神和表情道尽一切」

【最新预告&短影片】你也被金裕贞和宋江的脸给征服了吗？？《与恶魔有约》就快首播啦～～～

SBS 奇幻浪漫喜剧《与恶魔有约》（My Demon）再度释出「新预告」和三部「无台词宣传短片」，展现出男女主角金裕贞和宋江的新角色魅力，宣传短片甚至是一句台词都没有，却展现出让人无法忽视的强大魅力。

本剧讲述一夜之间失去能力的恶魔郑九元（宋江 饰），与四面楚歌的财阀继承人都到曦（金裕贞 饰）之间，签订契约婚姻的「异种」刺激同居罗曼史。



▼宣传短片配文写上「甜蜜但危险的契约婚姻」，全程眼神交流、展现出各种复杂情绪却让人猜不透的互动与关系，只有在最后说出了由他们主演的新剧《与恶魔有约》将在11月24日晚间十点首播。

▼最新第二版预告，剧中恶魔宋江成为人类金裕贞的随行保镳，保镳守则第一项准则「只看著她」，而他就真的认真狂看，甚至从车窗钻进去超靠近的看，金裕贞只觉得眼前这人真是个长得帅的疯子～XD



保镳守则第二项准则「紧紧跟随」，甚至跟进去女厕！？

保镳守则第三项准则「绝对不能爱上她」，宋江心想,,,还真难啊。



看完预告是不是更期待了呢～

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