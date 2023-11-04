SEVENTEEN脚受伤的队长S.COUPS与珉奎一起新歌〈音乐之神〉舞蹈挑战！结尾一整个笑开怀～

短短24秒的Challenge（舞蹈挑战）影片让粉丝们看了好欣慰，S.COUPS一定要快快好起来啊！！！

人气男团 SEVENTEEN 这一次回归也是遇到了重重困难，队长 S.COUPS 因脚伤（膝盖）确定不参加团体打歌活动，虽然粉丝们抱有遗憾，却更加希望他有充裕的时间好好养伤，也期待他的复出。



▼就像特别礼物一样，SEVENTEEN 官方在昨晚公开了 S.COUPS 与珉奎一起进行新歌〈音乐之神〉舞蹈挑战的短影片，看到开朗大笑的他们，也让粉丝们放了不少心。

珉奎也因为腰伤缺席第一周的打歌舞台，但状况比较好之后，第二周的打歌舞台就有一起参加了。



▼昨天 KBS《Music Bank》（音乐银行）的打歌舞台，甚至给了珉奎一个大特写封面～！帅帅帅～

成员们在楼梯间的合照。



▼用超高分拿下一位的安可舞台，大家穿上了黄色雨衣～！

最后，希望 SEVENTEEN 成员们都能平平安安健健康康的一直活动下去～！Fighting～～～

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