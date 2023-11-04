【韩网热帖】我是李泳知vs我是BamBam！引韩网大讨论

你是哪一派呢？

最近theqoo上网友们热烈讨论了「我是李泳知vs我是BamBam」这个话题，两人算是代表了大部份人的出门方式。

소지품 들고 다니는 유형



이영지 vs 뱀뱀 pic.twitter.com/i5N79vCHob — 이영지 아카이브 ( @02_youngji) November 8, 2021

李泳知派：出门不背包，如果一定要带东西的话就用纸袋或者便利店的塑胶袋来装。

BamBam派：像货郎一样，即使没东西，也一定要带包出行，万一要用到呢？

*货郎，是游走於村屯乡里、城镇街巷，挑著扁担走街串巷，贩卖日用小百货的行商。

韩国网友评论：

1. BamBam的包应该是移民用的吧，kkkkk

2. 1，我只带手机和工作牌，其他的东西都放在公司了

3. 我就像个货郎kkkkk

4. BamBam的包要笑死谁啊

5. 两人都太极端了，怎么选

6. BamBam的包都可以装下整个人了

7. 虽然我也不喜欢拎包，但是塑胶袋有些过分了，会带一个环保包吧

8. 东西都放口袋里

9. 手机+卡包，纸袋也不错，很轻

10. 2，所以我的包又大又重

11. 这包都能装下BamBam本人了

12. 都没有其他选项可以选吗？

13. 经历过2之后最后都会变成1

14. 我是BamBam派，希望成为李泳知那样

15. 直到20多岁我都是BamBam派，30岁以后就成了李泳知，因为身体太累了

16. 既不是1又不是2，可能是1.5

17. 我只带手机、口红和银行卡

18. 随著年纪的增长，逐渐成为2

原文：https://theqoo.net/hot/2926964301?filter_mode=normal

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻