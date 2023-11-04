【韩网热帖】我是李泳知vs我是BamBam！引韩网大讨论

你是哪一派呢？
最近theqoo上网友们热烈讨论了「我是李泳知vs我是BamBam」这个话题，两人算是代表了大部份人的出门方式。
소지품 들고 다니는 유형— 이영지 아카이브 ( @02_youngji) November 8, 2021
이영지 vs 뱀뱀 pic.twitter.com/i5N79vCHob
李泳知派：出门不背包，如果一定要带东西的话就用纸袋或者便利店的塑胶袋来装。
BamBam派：像货郎一样，即使没东西，也一定要带包出行，万一要用到呢？
*货郎，是游走於村屯乡里、城镇街巷，挑著扁担走街串巷，贩卖日用小百货的行商。
韩国网友评论：
1. BamBam的包应该是移民用的吧，kkkkk
2. 1，我只带手机和工作牌，其他的东西都放在公司了
3. 我就像个货郎kkkkk
4. BamBam的包要笑死谁啊
5. 两人都太极端了，怎么选
6. BamBam的包都可以装下整个人了
7. 虽然我也不喜欢拎包，但是塑胶袋有些过分了，会带一个环保包吧
8. 东西都放口袋里
9. 手机+卡包，纸袋也不错，很轻
10. 2，所以我的包又大又重
11. 这包都能装下BamBam本人了
12. 都没有其他选项可以选吗？
13. 经历过2之后最后都会变成1
14. 我是BamBam派，希望成为李泳知那样
15. 直到20多岁我都是BamBam派，30岁以后就成了李泳知，因为身体太累了
16. 既不是1又不是2，可能是1.5
17. 我只带手机、口红和银行卡
18. 随著年纪的增长，逐渐成为2
原文：https://theqoo.net/hot/2926964301?filter_mode=normal
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻