这个组合可爱炸裂！嘻哈福宝vsBTS防弹少年团柾国，网友PS得毫无痕迹

哈哈哈哈，网友们也太有才了！

日前杂志《Vogue Korea》在官方SNS上发布会了防弹少年团柾国时尚大片。 其中一张柾国坐在劳斯莱斯车前，一只手撑著下巴，手上、手腕上、脖子上戴满了闪亮的钻石，大展「Young and rich」的面貌。



有网友看到这张照之后就联想到了大熊猫福宝。 作为动物界的顶流，福宝备受韩国民众的喜欢，人送外号「爱宝乐园长公主」、「福艺真」，theqoo等韩国知名论坛上每天都能看到关於福宝的文章，每一篇都吸引广大网友驻足、留言，总之福宝就是熊猫界的女明星。



음~승황 투샷 어디까지 왔을까 푸바오마냥 턱괴고 기달리는 중pic.twitter.com/AD2JeWWriv — 또개 (@checksunurlov) July 8, 2023

拥有站姐的福宝有不少出圈照片，其中一张就是它小手托腮，仿佛在思考的照片，这张照让网友们觉得和柾国的pose一模一样，於是就有人PS 了图片，把柾国身上的帽衫、钻石珠宝全都放在了福宝身上，让它坐在劳斯莱斯前，萌萌的模样笑翻网友，引得大家纷纷留言：「 这PS技术也太棒了」、「哈哈哈哈，一模一样，太可爱了」、「柾国的帽子戴在福宝头上正好，说明wuli福宝的头很小」、「笑死我了，我是柾国的粉丝，福宝也太可爱了吧」等。



"오늘은 힙한 푸정국 FuBao X JungKook"



푸바오팬이 '세상의 모든 음악, 정국' 보그지의 정국 화보를 패러디해서 편집한 사진으로 한국 소셜미디어에서 화제가 되고 있습니다. pic.twitter.com/d9Rmhsvj4W — 정국 한국팀 ( FAN ACCOUNT) (@JKTEAM_KOR) October 31, 2023

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