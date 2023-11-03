是宋河英和国荣秀啊！金南佶&陈善圭曾扮《读取恶心的人们》刑警，获颁韩国警察厅名誉警察

韩国警察厅今（3）举行「科学搜查75周年」纪念仪式，去年曾主演《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）扮演科学搜查组刑警的金南佶与陈善圭，获颁「名誉警察」。

金南佶与陈善圭去年上半年演出‎真实事件改编的犯罪搜查剧《读取恶心的人们》，金南佶扮演韩国首名犯罪侧写师权日勇（权日龙）教授之原型「宋河英」，陈善圭扮演提拔权日勇、奠定韩国犯罪侧写的尹外出警卫之原型「国荣秀」。若熟知剧情，便会知道而刑事案件调查的基本就是科学搜查，是「国荣秀」创立了「科学搜查组」并延揽「宋河英」，推行的办案模式包括「犯罪侧写」，为韩国科学搜查推进一大步。



由於金南佶与陈善圭演出《读取恶心的人们》，为科学搜查之宣传做出贡献，警察厅任命两人为「名誉警察」。金南佶出席了仪式，如同韩剧中警察出席重要典礼，金南佶亦穿上了警察服领奖，彷佛回到了剧中。



과학수사의 날이라 김남길이 명예경찰로 위촉됐나봐

하영아 또 한 건 했다 pic.twitter.com/u7LQvYGeUd — 진저 (@ginger_0313) November 3, 2023

악의 마음을 읽는 자들 송하영으로

프로파일러를 알리고 미친 연기를 보여주더니

우리 애가 글쎄 명예 프로파일러가 되어버렸어요.

와중에 경사 랍니다!!

경사 김남길 이게 실제라고 미칭 !!!!!

명예 프로파일러 김남길.. 와 징짜 대박이다

제복은 무슨 태어날때부터 입고 태어난 사람마냥 찰떡이다 pic.twitter.com/tdiBMTnA9H — 땽크 (@ttangk313) November 3, 2023

《读取恶心的人们》当时首播收视率最高8.3%，由於重现权日勇与尹外出等刑警，推敲、抓捕韩国史上三大重刑犯，柳永哲、郑南奎与姜浩顺的过程，对韩国民众而言相当有感触，讨论度相当高，金南佶、陈善圭等演员还拿下电视台SBS演技大赏奖项，‎金南佶甚至拿下最高荣誉「大赏」，得奖感言不忘感谢警界人士的付出‎。



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