是宋河英和国荣秀啊！金南佶&陈善圭曾扮《读取恶心的人们》刑警，获颁韩国警察厅名誉警察
广告

是宋河英和国荣秀啊！金南佶&陈善圭曾扮《读取恶心的人们》刑警，获颁韩国警察厅名誉警察

韩剧   2023年11月3日   星期五16:50   草莓  

（封面图源：黄viu煲剧平台@《读取恶心的人们》截图）

韩国警察厅今（3）举行「科学搜查75周年」纪念仪式，去年曾主演《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）扮演科学搜查组刑警的金南佶与陈善圭，获颁「名誉警察」。

金南佶与陈善圭去年上半年演出‎真实事件改编的犯罪搜查剧《读取恶心的人们》，金南佶扮演韩国首名犯罪侧写师权日勇（权日龙）教授之原型「宋河英」，陈善圭扮演提拔权日勇、奠定韩国犯罪侧写的尹外出警卫之原型「国荣秀」。若熟知剧情，便会知道而刑事案件调查的基本就是科学搜查，是「国荣秀」创立了「科学搜查组」并延揽「宋河英」，推行的办案模式包括「犯罪侧写」，为韩国科学搜查推进一大步。
（图源：IG@sbsdrama.official）（图源：IG@sbsdrama.official）（图源：FB@sbsdrama.official）

由於金南佶与陈善圭演出《读取恶心的人们》，为科学搜查之宣传做出贡献，警察厅任命两人为「名誉警察」。金南佶出席了仪式，如同韩剧中警察出席重要典礼，金南佶亦穿上了警察服领奖，彷佛回到了剧中。

《读取恶心的人们》当时首播收视率最高8.3%，由於重现权日勇与尹外出等刑警，推敲、抓捕韩国史上三大重刑犯，柳永哲、郑南奎与姜浩顺的过程，对韩国民众而言相当有感触，讨论度相当高，金南佶、陈善圭等演员还拿下电视台SBS演技大赏奖项，‎金南佶甚至拿下最高荣誉「大赏」，得奖感言不忘感谢警界人士的付出‎

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 是宋河英和国荣秀啊！金南佶&陈善圭曾扮《读取恶心的人们》刑警，获颁韩国警察厅名誉警察
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手