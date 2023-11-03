是宋河英和国荣秀啊！金南佶&陈善圭曾扮《读取恶心的人们》刑警，获颁韩国警察厅名誉警察

韩国警察厅今（3）举行「科学搜查75周年」纪念仪式，去年曾主演《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）扮演科学搜查组刑警的金南佶与陈善圭，获颁「名誉警察」。
金南佶与陈善圭去年上半年演出真实事件改编的犯罪搜查剧《读取恶心的人们》，金南佶扮演韩国首名犯罪侧写师权日勇（权日龙）教授之原型「宋河英」，陈善圭扮演提拔权日勇、奠定韩国犯罪侧写的尹外出警卫之原型「国荣秀」。若熟知剧情，便会知道而刑事案件调查的基本就是科学搜查，是「国荣秀」创立了「科学搜查组」并延揽「宋河英」，推行的办案模式包括「犯罪侧写」，为韩国科学搜查推进一大步。
由於金南佶与陈善圭演出《读取恶心的人们》，为科学搜查之宣传做出贡献，警察厅任命两人为「名誉警察」。金南佶出席了仪式，如同韩剧中警察出席重要典礼，金南佶亦穿上了警察服领奖，彷佛回到了剧中。
과학수사의 날이라 김남길이 명예경찰로 위촉됐나봐— 진저 (@ginger_0313) November 3, 2023
하영아 또 한 건 했다 pic.twitter.com/u7LQvYGeUd
김남길 명예경찰 임명식 영상~ (뿌듯) pic.twitter.com/lSrDnSpiru— ʟᴏᴠᴇ 'ㅅ')/ෆ(@love_you_road) November 3, 2023
악의 마음을 읽는 자들 송하영으로— 땽크 (@ttangk313) November 3, 2023
프로파일러를 알리고 미친 연기를 보여주더니
우리 애가 글쎄 명예 프로파일러가 되어버렸어요.
와중에 경사 랍니다!!
경사 김남길 이게 실제라고 미칭 !!!!!
명예 프로파일러 김남길.. 와 징짜 대박이다
제복은 무슨 태어날때부터 입고 태어난 사람마냥 찰떡이다 pic.twitter.com/tdiBMTnA9H
《读取恶心的人们》当时首播收视率最高8.3%，由於重现权日勇与尹外出等刑警，推敲、抓捕韩国史上三大重刑犯，柳永哲、郑南奎与姜浩顺的过程，对韩国民众而言相当有感触，讨论度相当高，金南佶、陈善圭等演员还拿下电视台SBS演技大赏奖项，金南佶甚至拿下最高荣誉「大赏」，得奖感言不忘感谢警界人士的付出。
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