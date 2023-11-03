【韩网热帖】《文明特急》制作组也意见不一的话题：是否能和朋友一起洗澡（feat. RIIZE）

男团RIIZE做客网综《文明特急》，聊到拍完MV要洗澡时，其他成员都一起进浴室，唯独在美国出生的成员Anton表示很不习惯、无法和大家一起，所以都会等到哥哥们洗完出来，即便队友们邀请也无法战胜心理防线。

主持人JaeJae於是问节目制作组：「你能和朋友一起洗澡吗？」 结果5人可以、5人不可以，完美分成两半。



+番外：

JaeJae又问如果是一起进同一个隔间、站在里面等可以吗？ 原PO表示全都不行... 不管多熟的朋友都会感到害羞...（Anton在美国当过游泳运动员，美国泳池有单人带锁置物柜和门帘）



​韩国网友评论：

1. 绝对不行！

2. 不想跟别人分享浸泡身体的水，所以大众浴池和游泳池都不会去

3. 可以，去修炼会和修学旅行时没太多时间，都和同屋一起两两进去洗，甚至互相都不熟

4. 可以！一起旅行时泡过温泉kkk只要不互相搓澡就行... 反正去浴池也是和完全不认识的人一起洗啊

5. 可以但没必要kkk

6. 去农村做志工时只有一个洗手间，前辈同期都三四个人一起洗kkk

7. 一起泡过温泉、学过游泳都没问题，但要一起进浴室？ 真的不行

8. 反而跟朋友不行，浴池里没有认识的人就没关系

9. 不行，只能跟不认识的人一起洗

10. 我连妈妈都不能一起洗... 小学之后就没去过汗蒸幕

11. 我喜欢和好朋友一起洗澡和汗蒸，所以没问题。 但淋浴隔间不可以！

12. 服完兵役大部份都会ok...

13. RIIZE需要来趟温泉之旅kkkk

14. 我本来不可以，但在日本生活后不得不接受了C8 kkk新入社员研修的时候都一起洗澡和泡温泉...

15. 去浴池和汗蒸幕反正都要给人看到，朋友又怎么了嘛

16. 浴池可以，自家和酒店浴缸就...

17. 我认为不能一起洗澡就是还不够熟kkk

18. 绝对不行，我连家人都不能一起，朋友更不可能

19. I am可以，就连最后JaeJae那样当个木偶都可以

出处：https：//theqoo.net/hot/2986574150

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