用一首〈Cupid〉在全球爆红的女团FIFTY FIFTY将在九月回归！二期成员确定是包含Keena的5人组合

女团FIFTY FIFTY将重组为5人组合，大众也都非常地期待！

今天最新消息，经纪公司ATTRAKT宣布：「FIFTY FIFTY计划於九月以5人组的形式重新开始，其中包括现有成员Keena。」消息一出立刻引发热烈关注。



在提到 FIFTY FIFTY 凭藉热门歌曲〈Cupid〉取得了不错的成绩，在美国告示牌 Billboard Hot 100 和英国单曲排行榜 Top 100 分别排名第17和第8位的成绩，ATTRAKT表示：「但在展示更多的成果之前，因为遗憾的事情发生，我们不得不停止了一切，是一段很痛苦的时光。」



ATTRAKT为了让团队展现更高品质的面貌，所以计划於九月回归，而不是原本提到的六月，希望能在准备充足后，展现更优秀的FIFTY FIFTY。

从2023下半年开始，成员与ATTRAKT发生了独家合约纠纷，一段时间后，Keena回到了ATTRAKT，另外三人则解除了专属合约，ATTRAKT对三人以及被指为幕后黑手的The Givers及其代表安成日提起了130亿韩元的赔偿诉讼。

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