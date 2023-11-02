Golden Child睽违1年3个月回归！MV里成员们不甩警察，李长埈自爆爸爸是警察所以跑最快

Golden Child（李大烈、Y、李长埈、TAG、裴胜民、奉宰铉、金知范、金东炫、洪周灿、崔普闵）今（2）日发行第三张单曲专辑《Feel me》，於首尔江南区Ilchi Art Hall举行纪念Showcase（发行表演秀）。（按：Y服役中未参与活动）

《Feel me》同名主打歌〈Feel me〉是首描述青春故事的摇滚歌曲，MV已在稍早公开，剧情表现了多样的青春故事。Showcase上谈到MV拍摄的TMI，李长埈「自爆」自己的爸爸和姐夫就是警察，提到MV里成员为了甩开警车而泼水的场面，笑称「感觉对爸爸和姐夫很坏，所以我跑在最前面，镜头没有拍到」，一席话引发笑声。



▼〈Feel me〉MV



▼现场影片



Golden Child是继1年3个月回归，也是队长李大烈今年9月服完兵役后的回归，他透露自己在军队里仍好好管理了，没有疏忽任何回归的准备。目前轮到Y在军队服役，裴胜民透露自己经常和他联络，彼此都叮咛要好好照顾身体，无论是军队还是回归活动都要加油。



顺带一提，成员奉宰铉演出的戏剧《闪亮的西瓜》热映中，他饰演男主角厉云的哥哥，亮眼程度被称赞不输厉云。



▼更多Showcase现场照片与影片



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