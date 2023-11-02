Golden Child睽违1年3个月回归！MV里成员们不甩警察，李长埈自爆爸爸是警察所以跑最快
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Golden Child睽违1年3个月回归！MV里成员们不甩警察，李长埈自爆爸爸是警察所以跑最快

KPOP   2023年11月2日   星期四21:10   草莓  

Golden Child（封面图源：TVDaily）

Golden Child（李大烈、Y、李长埈、TAG、裴胜民、奉宰铉、金知范、金东炫、洪周灿、崔普闵）今（2）日发行第三张单曲专辑《Feel me》，於首尔江南区Ilchi Art Hall举行纪念Showcase（发行表演秀）。（按：Y服役中未参与活动）

Golden Child（图源：TVDaily）

《Feel me》同名主打歌〈Feel me〉是首描述青春故事的摇滚歌曲，MV已在稍早公开，剧情表现了多样的青春故事。Showcase上谈到MV拍摄的TMI，李长埈「自爆」自己的爸爸和姐夫就是警察，提到MV里成员为了甩开警车而泼水的场面，笑称「感觉对爸爸和姐夫很坏，所以我跑在最前面，镜头没有拍到」，一席话引发笑声。
Golden Child 李长埈（图源：TVDaily）

▼〈Feel me〉MV

▼现场影片

Golden Child是继1年3个月回归，也是队长李大烈今年9月服完兵役后的回归，他透露自己在军队里仍好好管理了，没有疏忽任何回归的准备。目前轮到Y在军队服役，裴胜民透露自己经常和他联络，彼此都叮咛要好好照顾身体，无论是军队还是回归活动都要加油。
Golden Child 李大烈（图源：TVDaily）Golden Child 裴胜民（图源：TVDaily）

顺带一提，成员奉宰铉演出的戏剧《闪亮的西瓜》热映中，他饰演男主角厉云的哥哥，亮眼程度被称赞不输厉云。
Golden Child 奉宰铉（图源：TVDaily）（图源：Twitter@CJnDrama）

▼更多Showcase现场照片与影片
Golden Child 李大烈（图源：TVDaily）Golden Child 李大烈（图源：TVDaily）Golden Child 李长埈（图源：TVDaily）Golden Child 李长埈（图源：TVDaily）Golden Child TAG（图源：TVDaily）Golden Child TAG（图源：TVDaily）Golden Child TAG（图源：TVDaily）Golden Child 裴胜民（图源：TVDaily）Golden Child 裴胜民（图源：TVDaily）Golden Child 奉宰铉（图源：TVDaily）Golden Child 奉宰铉（图源：TVDaily）Golden Child 金知范（图源：TVDaily）Golden Child 金知范（图源：TVDaily）Golden Child 金知范（图源：TVDaily）Golden Child 金东炫（图源：TVDaily）Golden Child 金东炫（图源：TVDaily）Golden Child 金东炫（图源：TVDaily）Golden Child 洪周灿（图源：TVDaily）Golden Child 洪周灿（图源：TVDaily）Golden Child 洪周灿（图源：TVDaily）Golden Child 崔普闵（图源：TVDaily）Golden Child 崔普闵（图源：TVDaily）Golden Child 崔普闵（图源：TVDaily）Golden Child 金东炫（图源：TVDaily）Golden Child 洪周灿（图源：TVDaily）Golden Child TAG（图源：TVDaily）Golden Child 李长埈（图源：TVDaily）Golden Child 崔普闵（图源：TVDaily）Golden Child 崔普闵（图源：TVDaily）Golden Child 裴胜民（图源：TVDaily）Golden Child 奉宰铉（图源：TVDaily）Golden Child 金知范（图源：TVDaily）Golden Child（图源：TVDaily）Golden Child（图源：TVDaily）

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