GOT7成员Mark段宜恩携多元曲风回台湾演出！搞笑模仿成员珍荣军中大跳「Super Shy」

Mark终於回台湾啦！11月4日GOT7成员Mark於TICC台北国际会议中心举办他首度亚洲巡回演出的台湾站，带来国外乐手以及舞群，舞台上呈现多元曲风让粉丝们相当享受。
为了呈现更多自己喜爱的音乐型态，Mark在开场时还邀请了儿时老友，也是音乐上的共同创作者Wesley进行暖场演出，一连演唱多首歌曲，让现场感受到自由感十足的美式音乐型态，演出后再由Mark正式登场，他穿著流苏背心加上西装外套，一连唱了五首歌曲不间断。
Mark用熟悉的中文跟大家沟通无碍，一登场就告诉大家「有其中50位粉丝椅子下有小惊喜」，原来开场前已随机在50个座位下贴上了专属小卡，让幸运粉丝们惊喜不已。而他的父母也一如既往，到场支持他的每一场演出。看见台下鸟宝宝们拿著绿色鸟造型手灯，他还与其中一位粉丝借来把玩了一下，粉丝大方说要送给Mark，他超有Sense回应「这不好买，你还是留著吧〜」
为了这次的亚洲巡回演出，Mark也准备了一首周杰伦的「简单爱」送给台湾粉丝，全场也与他一起合唱，他更谦虚表示，虽然自己唱得没有原唱那么好，希望大家不要嫌弃。
粉丝们始终引颈期盼GOT7的合体，Mark也告诉大家「一定会有这一天的」，近期因为成员纷纷因入伍或各自忙碌而无法一同演出，说到入伍的珍荣，Mark还模仿最近大家在影片上看到珍荣大跳女团New Jeans的「Super Shy」，虽然全场粉丝都起哄要他跳一下，Mark一直说自己不会跳，但模仿起珍荣却还是没大家失望〜
Mark始终很紧张，还想起了自己GOT7时期演出时的那种心情，他也表示下次若还有机会单独来台开唱，自己一定不会这么紧张。也希望之后能够带大家更多自己创作的音乐。他提到只剩下最后三首歌曲的时候，台下传来一阵哀怨的呼声，没想到Mark马上说「其实还有8首…」爆料安可还有五首歌曲，让大家又恢复尖叫声〜他更引导全场粉丝站起来一起high到最后！粉丝送上感动的应援排字，也让Mark相当惊喜，以感性发言感谢粉丝们一路以来的支持。
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