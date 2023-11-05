明明是K-POP歌曲却没有韩文？！BLACKPINK成功后女团歌曲中英文歌词占比飙升，英文歌词加最多的女团竟是她们

现在的K-POP还是K-POP吗？ 连韩国本土歌迷都产生了疑惑。

最近韩国大众音乐公认网站Circle Chart的首席研究员金珍宇（音译）就K-POP中英文歌词的含量展开了研究，根据今年上半年上榜的前400个（包括小分队、个人活动等；分析对象为2018年上半年的38首女团歌曲和76首男团歌曲，以及2023年上半年的63首女团歌曲和24首男团歌曲；全英文歌曲未被纳入调查对象）偶像团的数据显示，女团歌曲中英文歌词所占比例相比2018年同期增加了18.9%，达到41.3%。

就各个偶像团体而言，(G)I-DLE 今年上半年的英文歌词比例最高，为53.6%。 其次是 LE SSERAFIM 为50.6%、BLACKPINK 为50%、NMIXX 为49.3%、NewJeans 则是48.4%。 相较於偶像女团，SOLO 歌手 IU 歌曲中英文比例较低，仅为24.9%。



女团歌曲中经常用到的英文歌词主要有「I」、「You」、「Like」、「Love」等词汇。 金研究员解释说：「BLACKPINK在全球取得成功后，国内市场以国内消费为中心的女团市场扩大，英文的使用比例增加了。 从各个偶像团体来看，海外消费群体越多，英文使用比例就越高。 」另外，音乐评论家姜泰圭（音译）表示：「MZ世代对英文歌词没有任何抵触感，这种现象也反映在实际的榜单中，不再需要将歌词限制在韩语中。 」

与女团相比，男团歌曲中英文歌词比例也有所增加，但增长率相对较低。 男团英文歌词比例在今年上半年达到24.3%，相比2018年同期增加了5.6%。 金研究员解释：「女团不仅吸引粉丝，还针对全球大众，与以粉丝为中心的男团形成了差异化。 」



相关研究很快被网友放到了theqoo上讨论，引起网友们的热议，大家留言称：「其实我也很不喜欢英文歌词多的」、「所以我现在都不听」、「为什么又狙击女团，英文歌词多的应该是男团吧」、「如果一句英文都没有的话应该很难打开国际市场吧」、「只有名声上是K-POP而已」、「 其实我国整个社会都是滥用英文，好好说韩语吧」、「BLACKPINK今年都没发专辑，jisoo的《Flower》的韩语歌词比重很高，不错」、「英文歌可以叫K-POP吗？ 单纯就是POP吧」、「最近这个问题确实蛮严重的」、「K-POP去哪儿了」等。

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