才甜蜜新婚的绿叶演员高圭弼自曝曾与爱妻amin面临分手危机！幸好缘分斩不断～

演员高圭弼曾演出《热血祭司》《爱的迫降》《犯罪都市3》等等，特别的外型以及喜感让观众们对他一点都不陌生，日前他也认爱，承认与创作歌手amin交往已经九年多，两人本月将甜蜜完婚。但没想到长时间交往并开花结果的两人，也曾面临分手。

演员高圭弼在10月30日播出的MBC《伟大的Guide》节目中，团队到义大利北部的小都市旅游，新婚的高圭弼当日被其他来宾要求「分享一段你的爱情故事吧」，高圭弼突然害羞了起来，笑著与大家分享，他说虽然两人交往了很长一段时间，不过他也提出了很多次分手。高圭弼提到了现实面，他说一开始分手的原因是因为经济问题，约会总是需要花钱，也对他造成了压力，所以高圭弼选择不断回避女朋友，没能好好照顾她。



高圭弼说后来女友amin在偶然的机会下演唱自己参加演出的电视剧OST，加上最近很多电视剧都是事前制作，所以没能知道剧情内容，他的回避战术就行不通了，两人必须时常通话，也自然而然需要见面，於是缘分就持续到了现在而走向红毯的另一端。不过其余的来宾倒是很羡慕，认为遇见了能够携手一生的人比较重要。



*推荐阅读：‎笑起来有夫妻脸♥ 《恋慕》高圭弼&创作歌手amin甜蜜婚纱照甜蜜公开

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻