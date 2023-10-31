SUGA谈自己在「I NEED U」舞台上爆哭：「那时以为BTS防弹少年团就到此结束了…」

BTS防弹少年团SUGA时常透过YT频道《BANGTANTV》与粉丝们分享近况，日前他也邀请了SHINee的泰民来节目中作客，更提到了自己多年前在舞台上爆哭的过往记忆。

日前在BTS的YT频道《BANGTANTV》中更新了一则名为《[슈취타] EP.20 SUGA with泰民》的新影片。影片中SUGA向泰民提问「有没有对於BTS印象深刻的舞台表演呢？」泰民选择了「I NEED U」，他表示当时大家对舞台充满野心，很想念那些真心对待舞台的朋友们，BTS防弹少年团也满足了大家的需求。



SUGA表示，一路走来，现在看起来当时觉得那会是最后一张专辑，真的觉得那时候就要结束了。他回忆起当时BTS还事先录制好音乐节目的舞台时，在舞台上还哭著说「这是最后一张专辑了啊～」这时加入访谈而坐在一旁的Jimin也说「我当时也哭得很厉害」，泰民接著说，也就是有这样的过程，才有了今天的BTS防弹少年团不是吗？SUGA也觉得萤幕前的观众们应该都能感受到这一点。



SUGA也透露成员见面时，也总会想起「那时真的很辛苦」然后话匣子一开，大家开始狂聊以前的事情，他觉得成员们一起聊过往经历真的是最有趣的一件事了。他也提到去年10月BTS成员完整体呈现了舞台演出，至今一直在期待再度合体的那一天。期待2025年大家能够再度齐聚舞台，Jimin也说很喜爱SHINee合体的舞台演出，期待著BTS的完整体回归，相信所有Army们也是一样的心情。



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