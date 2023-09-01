卢太铉见面会竟买一送二 奇迹偶像团意外在台北集结

韩星见面会竟出现让粉丝惊呆的买一送二！？能歌能舞的韩国男歌手卢太铉，宣布将在10月21日於台北三创Clapper Studio举办首场个人粉丝见面会，消息公布加上七大福利让粉丝相当期待，没想到主办单位竟出奇招，找来他在JBJ时期的两位战友髙田健太与金相均当嘉宾，让粉丝看傻眼直呼「不敢相信！」

卢太铉当年参加选秀节目《PRODUCE 101》第二季以「JBJ」的名义出道，在当时短短活动七个月的时间，曾在2017年末来台与粉丝共度圣诞节，中间经过疫情直到今年4月改以舞团MBITIOUS名义再度登台，没想到半年后终於可以用自己个人名义来举办见面会，三次造访都以不同身份与台湾粉丝相会，他也隔海喊话：「大家一定要来，我会准备很棒的演出」。但最不可思议的莫过於在这场活动公布五天后，主办单位竟然加码演出嘉宾是KENTA以及SANGGYUN，直接吓疯所有粉丝，原来是主办单位在规划活动时希望能带给台湾粉丝更多惊喜，於是跟经纪公司多次协商后，韩国也爽快答应，因此促成只有台北场才有的完全限定内容，意外凑成「半团」JBJ。

除了买一送二，只要购票就可获得「Hi-Touch会」、「限定小卡组」之外，还有机会可抽到「一对一合照」、「五人一组合照」、「签名会」、「亲笔签名明信片」、「亲笔签名拍立得」加起来共七大福利，【2023 ROH TAEHYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN TAIPEI】将於本周日（3日）13：14在KKTIX售票网站及全家FamiPort机台正式启售。

【2023 ROH TAEHYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN TAIPEI】售票资讯

售票日期：2023年9月3日(周日)，13:14开卖

售票网址：https://oninn.kktix.cc/events/5ewis0

(KKTIX售票网站及全家FamiPort机台同步贩)

演出日期：2023年10月21日(周六)，19:30开演

演出地点：Clapper Studio (三创生活园区5楼、台北市中正区市民大道三段2号)

票价(NTD)：A区 $3,980 / B区 $2,980 /身障区 $1,990

※A区为对号坐席，B区为全站席(依票面序号整队入场)。

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