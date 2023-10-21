MBITIOUS卢太铉的问候语竟是「欢迎光临」！口头禅「对啊」超道地〜更送上亲手制作的未公开影片

舞团MBITIOUS成员卢太铉只身来台举办粉丝见面会，相隔半年左右再度抵台，让他感到相当荣幸。除了大展他精湛的舞蹈实力外，还大唱音乐剧中的歌曲，展现美声嗓音，更为今日的活动特别剪辑影片，让大家看见另一面的卢太铉。

卢太铉一登台就带来四首舞曲连发，并且与大家用中文问候「谢谢，你好吗？我是卢太铉，今天欢迎光临！」他表示今日将带来粉丝们想要看见的舞码，也将加上自己最新创作的舞蹈。之前大部分他都与团体MBITIOUS成员们共同进行活动，今日久违地一个人站在舞台上，有点紧张，希望带给大家愉快的时光。



10月15日生日的卢太铉刚与MBITIOUS成员以及粉丝们共同度过生日，而今日他也笑称是来台接受台粉们祝贺的。多才多艺的卢太铉，平时也时常在YT上公开自己创作的影片，包含了可视广播电台、v-ROHg、Cover舞曲等等，他都能够自己一个人拍摄又进行后续的剪辑与制作，可说是全方位的创作者。而他也表示受到许多工作人员的帮忙以及粉丝们的支持，让他觉得频道应该好好的经营下去。



卢太铉在开场展现舞蹈实力后，也为大家带来抒情歌曲「天空之星」，以及音乐剧《科学怪人》中演唱过的歌曲「In Your Dream」，展现他的美声嗓音。另外他更为了本次的粉丝见面会，特别剪辑了仅有在今天才首度公开的影片，其中更有他练唱中文歌曲「你好不好」的画面，接著便现场演唱这一首歌曲，标准发音获得全场粉丝们的称赞。而且卢太铉还学会了中文口头禅「对啊」也非常会活用，让大家觉得非常接地气。



今年已经到达尾声，卢太铉也期许自己能够有更多机会继续站在舞台上，他也提到自己从出道以来首度感觉到，粉丝对於他的一举一动，也许有点反对但最后还是会无条件支持，非常感谢大家的支持。卢太铉前所属团体JBJ另外两位成员KENTA以及SANGGYUN也在游戏环节中惊喜现身，让所有粉丝们惊喜不已，三人的合体演出也为活动掀起另一波高潮。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻