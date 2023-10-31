「港产K-POP男团」XODIAC出道半年 单曲《ONLY FUN》进驻Vevo成功打入欧美市场

首队「港产K-POP男团」XODIAC於今年4月出道，9位成员包括韩国籍的LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、两位香港成员SING和LEO，以及来自印尼的ZAYYAN。

继上月推出回归先行曲《LEMONADE》后，昨日（30号）正式推出首张单曲《ONLY FUN》，同时公开新歌《ONLY FUN》的MV，在阴沉下雨的天气中带来正能量和色彩缤纷的节日感觉。



Dolby音效打造MV -《ONLY FUN》充满节日的色彩，MV中更不乏烟花效果，明快的曲调令人耳目一新，而《ONLY FUN》的MV更是以Dolby Atmos音效技术录制，令整体音效更加丰富。



拍住欧美巨星 - 另外，最令XODIAC感到兴奋是他们的MV成功进驻全球最大的MV播放平台Vevo，对他们未来发展无疑是打了支强心针。据了解Vevo是全球最大的MV播放平台，当中不少红爆全球的巨星都纷纷进驻，包括Taylor Swift、Justin Bieber、Beyoncé、Rihanna、Lady Gaga、Katy Perry等，XODIAC能够进驻该平台，对他们未来闯欧美市场更加巩固。



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