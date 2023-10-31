你有看过这样的〈Smoke〉吗？《Running Man》金东辉跳舞和辛睿恩87%像
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你有看过这样的〈Smoke〉吗？《Running Man》金东辉跳舞和辛睿恩87%像

综艺   2023年10月31日   星期二12:12   草莓  

（封面图源：iQIYI@《Running Man》截图）

《Street Woman Fighter》（街头女战士）继第一季〈Hey Mama〉，第二季又有超夯的〈Smoke〉Challenge！韩星成功的Challenge很多，但你有看过失败(?)的Challenge吗XD？

《Running Man》近几集就有一个名场面，是曾演出《秘密森林2》、《Missing：他们存在过2》的演员金东辉，一开始表情很真挚大家以为「来真的」，结果漏拍和奇妙的姿势马上引来哄堂大笑，和他一起上节目的俞承豪似乎都替他感到丢脸，笑著笑著一边向后躲起来……这集结束以后，《Running Man》成员们都还念念不忘，时不时拿出来调侃。
（图源：iQIYI@《Running Man》截图）（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

而制作单位还把金东辉的〈Smoke〉和辛睿恩的〈Fire〉等等Challenge剪辑在一起，回想当时辛睿恩是从NewJeans〈Hype Boy〉与〈OMG〉跳到SEVENTEEN小分队夫硕顺（BSS）的〈Fighting〉，真挚表情搭上奇妙舞姿就是忍不住让人爆笑出声啊！
（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

快来看《Running Man》历年「神奇」的Challenge吧，‎工作人员跳得都比来宾还好‎呢！（金东辉在13:55，辛睿恩在7:53）

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