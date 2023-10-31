「港產K-POP男團」XODIAC出道半年 單曲《ONLY FUN》進駐Vevo成功打入歐美市場

首隊「港產K-POP男團」XODIAC於今年4月出道，9位成員包括韓國籍的LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN。

繼上月推出回歸先行曲《LEMONADE》後，昨日（30號）正式推出首張單曲《ONLY FUN》，同時公開新歌《ONLY FUN》的MV，在陰沉下雨的天氣中帶來正能量和色彩繽紛的節日感覺。



Dolby音效打造MV -《ONLY FUN》充滿節日的色彩，MV中更不乏煙花效果，明快的曲調令人耳目一新，而《ONLY FUN》的MV更是以Dolby Atmos音效技術錄製，令整體音效更加豐富。



拍住歐美巨星 - 另外，最令XODIAC感到興奮是他們的MV成功進駐全球最大的MV播放平台Vevo，對他們未來發展無疑是打了支強心針。據了解Vevo是全球最大的MV播放平台，當中不少紅爆全球的巨星都紛紛進駐，包括Taylor Swift、Justin Bieber、Beyoncé、Rihanna、Lady Gaga、Katy Perry等，XODIAC能夠進駐該平台，對他們未來闖歐美市場更加鞏固。



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