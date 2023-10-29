《与恶魔有约》金裕贞威胁宋江「比恶魔更像恶魔」，因为这个原因两人在剧中会有大量「牵手戏」

金裕贞和宋江好有火花！不介意你们多牵几次手，小编爱看 > <

将於下月（11月）24日首播的全新奇幻浪漫喜剧，由金裕贞、宋江主演。Netflix也会同步播出，并将中文剧名定为《与恶魔有约》。该部作品描述一夜之间失去能力的恶魔郑救援（宋江 饰），与四面楚歌的财阀继承人都道熙（金裕贞 饰）之间，签订契约婚姻的「异种」刺激同居罗曼史。

看到男、女主角的合照忍不住感叹：「美颜盛世」、「化学反应爆棚」、「居然还要等一个月才看得到」等。

在前导预告影片里，可以看到两人的互动浪漫且唯美。金裕贞被动摇的心、宋江略显受伤的话语，都可以看出他们的挣扎与犹豫。

而在第1版预告影片中，金裕贞救了沉入水中的宋江，没想到宋江手上的纹身，居然转移到金裕贞的手上。宋江处於崩溃状态，握著金裕贞的手腕又闹又叫，而金裕贞反手就是一巴掌：「对救了你的人说什么呢？」为了验明「恶魔」的正身，宋江带著金裕贞「瞬间移动」。金裕贞吓死：「我有惧高症啊！」

金裕贞向宋江提出条件：「当我的保镳吧，不然我就去把纹身洗掉」（简讯上的发信人为金裕贞＝打恶魔耳光的人＝不亚於恶魔的人），宋江不可置信：「居然敢威胁恶魔？」看起来是「欢喜冤家」的设定啊～影片里也多次特写宋江握住金裕贞手腕的画面，一开始虽然是为了「纹身」，但等到两位主角逐渐暧昧后，氛围会更令人心跳不已吧！







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