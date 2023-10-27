「李善均事件」女室长藏身处种植大麻，竟对警方辩称「是生菜」！网笑：产地直送超新鲜

据韩媒，供出李善均和GD（G-Dragon，权志龙）的风月场所女室长被警方逮捕时藏身於朋友住处，警方在现场搜出大麻和吸食、种植用具，但女室长坚称：「朋友种的是生菜。」

Channel A昨日报导称，仁川警察厅搜查官上月18日潜入首尔某商住两用楼，确认江南某风月场所的女室长A某藏匿在位於此处的朋友家中，随即以使用精神药物的嫌疑对其进行逮捕。



A某接受调查时先后供出李善均和GD两名演艺圈人士，其中李善均在A某住处多次吸食大麻等毒品，两人有数十次通话记录，A某还曾向李善均勒索3亿韩元。

警方进入A某朋友家时，在洗手间发现大麻，房间里发现疑用於吸食大麻的玻璃管，以及可疑的植物种植机，推测是用来亲自种植大麻。 对此，A某解释称：「朋友种的是生菜。」



目前警方正在调查是大麻种植与否及流通方向。

网友对此感到好笑和无语：「向生菜道歉」、「产地直送新鲜有机麻kkk」、「用来包烤肉吃吗」、「怎不说是枫树」、「女室长和李善均两败俱伤」、「现实版毒枭圣徒」、「毒贩就是故意让艺人上瘾从而勒索钱财」、「有这努力精神不如做点正经事」、「这位妈妈桑的客户可能全部是瘾君子」、「生产、流通、消费、销售、勒索一条龙」、「警察这次办事效率很高kkk」。



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