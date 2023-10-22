《欢迎来到三达里》池昌旭＆申惠善首张合照！光看背影都觉得好搭，两人的化学反应令人期待～

JTBC新剧《欢迎来到三达里》由池昌旭、申惠善主演，讲述离开故乡如同飞龙升天般的「赵三达」某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖，也遇见了努力珍惜并守护著这个小村的「赵容弼」。

剧中，池昌旭饰演济州岛气象局的预报员「赵容弼」，是一位出了名连总局都无法掌控的小子，每次总与气象总局所下的预报持相反意见，甚至与气象厅长展开唇枪舌战，因为他曾因为气象预报的错误报导而失去了母亲，之后他便努力想成为一位预报官，守护自己最珍爱的济州岛，特别是他的故乡三达里以及他所珍爱的长辈亲戚们。



申惠善饰演一位知名的摄影师「赵恩惠」，本名「赵三达」。小时候渴望著快点长大而离开这个岛屿，毅然决然前往首尔并且取了个艺名赵恩惠，在摄影界担任了8年辛苦的助理工作，不过累积了这么久的年资，却因为一个事件而全部崩塌，梦想飞上天际的她，在失落时想起了还有一个叫做三达里的故乡，於是再度回到这个小村。



22日，申惠善在 IG 公开和池昌旭在海边拍摄的背影照，这也是两人首次公开合照，让不少粉丝纷纷留言：「什么时候播！好期待」、「两位演员我都很喜欢」、「12月可以快点来吗」、「期待演技派的合作」、「光看背影就觉得很有CP感」、「感觉是很治愈的一部剧」等等。

《欢迎来到三达里》由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的导演车荣勋执导，《Go Back夫妇》、《Hi Bye, Mama!》的编剧权慧珠执笔，预计在12月播出。

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