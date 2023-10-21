《RM》这群人为任务竟不惜自我伤害！「和圈内人交往过？」李准承认完也觉得疯了XD

《Running Man》最新一集迎来《7人的逃脱》主演严基俊、尹钟焄与李准，最爆笑且最受讨论的莫过於「李准举手」一幕。

和《7人的逃脱》剧情一样，所有人要完成脱逃任务，但其中一个环节只能6个人上车，众人便开始设法要怎么决定那6人是谁。结果，他们之间开始分门别类，例如「有妻子或女友的能上车」、「跟艺人交往过的人上车」，事情就这样发生了……



已婚和星结婚的哈哈，还有经常自爆的全昭旻举手都不意外，意外的是李准举手了！他的表情还相当有意思，他先是愣了几秒才举手，举了之后也觉得情况很荒唐撇开头：「啊，真是快疯了……」



不举或许没事，举了之后就不得不让人想起，他和庭沼珉曾因拍摄《爸爸好奇怪》弄假成真成为情侣啊！可惜感情走了2年多便结束，许多看好的粉丝也跟著心碎。还有网友直呼「前女友才刚来过啊」，没有错，庭沼玟（庭沼珉）前两周才和姜河那一起上过《Running Man》。



另外，金钟国、梁世灿也不惜举手，不过众人反应大不同，刘在锡看见金钟国举手像是抓到什么小辫子但又不能说，只是抓著他笑，而梁世灿的举手引来质疑「什么时候交往过？」，哈哈马上造谣他和偶像交往过XDDD



讲到金钟国的恋情就有些伤心了，金钟国承认过的圈内人前女友不是尹恩惠，是混声组合Roo’ra的蔡丽娜，两人感情无疾而终据传是蔡丽娜劈腿，金钟国主动举手让人想起这往事，还真了不起啊！



而全昭旻曾自爆和偶像交往过，和同为演员的尹贤旻也传过绯闻，和尹贤旻的绯闻还扯出劈腿甚至四角关系，从她到李准、金钟国身上都能联想不少绯闻往事啊，只能说大家也太诚实了，为了任务也太甘愿XXD

▼「李准举手」节目片段



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