傲娇的「美大哥」李瑞镇也认可！听到《经常请吃饭的漂亮姐姐》主人公是孙艺真：「是挺漂亮」XD

原本还「切」了一声的李瑞镇，0.1秒转变态度哈哈哈！！！

於上周四（12日）首播的tvN综艺节目‎《出差沟通之神》‎，是刚起步的「沟通专家」罗PD，只要有需要沟通的地方，他就会跑过去，并亲自到全国各地进行沟通配送服务。而第一个需要「沟通」的组合是《瑞镇家》，成员李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植、V（金泰亨）时隔许久再次聚在一起。

아니 이서진 미친거아니야?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ드라마제목 이어말하기하는데 예쁜<<빼먹어서 틀려놓고 주인공 누구냐고묻더니



<손예진>이라니까

..

ㅋ예쁘네..



ㅇㅈㄹㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ개웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/xuaGBT94Vd — 손냠냠 (@yejinhand_) October 19, 2023

昨日（19日）播出第2集，在游戏环节，提及电视剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》的片段成为话题。罗PD一如既往地出题：「经常请吃饭的？」李瑞镇回答：「姐姐？」罗PD快速的「叮」表示李瑞镇错答，正确答案是「经常请吃饭的漂亮姐姐」。

李瑞镇「切」了一声，引发哄堂大笑。罗PD无奈：「怎么对人家的剧名这样……」李瑞镇质问：「谁啊？主演是谁？」听到是孙艺真以后，李瑞镇态度马上转变：「挺漂亮的（点头）」（不管看几次都好好笑XD）

网友们纷纷表示：「超好笑，一听到答案就点头」、「孙艺真的话不得不认可」、「漂亮姐姐是孙艺真没有疑问吧」等。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻