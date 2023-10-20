傲娇的「美大哥」李瑞镇也认可！听到《经常请吃饭的漂亮姐姐》主人公是孙艺真：「是挺漂亮」XD
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傲娇的「美大哥」李瑞镇也认可！听到《经常请吃饭的漂亮姐姐》主人公是孙艺真：「是挺漂亮」XD

综艺   2023年10月20日   星期五08:50   Hui  

（封面图源：X@@yejinhand_、IG@yejinhand）

原本还「切」了一声的李瑞镇，0.1秒转变态度哈哈哈！！！

於上周四（12日）首播的tvN综艺节目‎《出差沟通之神》‎，是刚起步的「沟通专家」罗PD，只要有需要沟通的地方，他就会跑过去，并亲自到全国各地进行沟通配送服务。而第一个需要「沟通」的组合是《瑞镇家》，成员李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植、V（金泰亨）时隔许久再次聚在一起。

昨日（19日）播出第2集，在游戏环节，提及电视剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》的片段成为话题。罗PD一如既往地出题：「经常请吃饭的？」李瑞镇回答：「姐姐？」罗PD快速的「叮」表示李瑞镇错答，正确答案是「经常请吃饭的漂亮姐姐」。

李瑞镇「切」了一声，引发哄堂大笑。罗PD无奈：「怎么对人家的剧名这样……」李瑞镇质问：「谁啊？主演是谁？」听到是孙艺真以后，李瑞镇态度马上转变：「挺漂亮的（点头）」（不管看几次都好好笑XD）

网友们纷纷表示：「超好笑，一听到答案就点头」、「孙艺真的话不得不认可」、「漂亮姐姐是孙艺真没有疑问吧」等。

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