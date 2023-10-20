原来当时的Lovestagram还有这样的小故事！《鬼怪》「死鬼CP」李栋旭早就想好要把和孔刘的合照贴在冰箱上了～

两位演员的互动实在太有爱！

孔刘、李栋旭曾於2016年合作电视剧《孤单又灿烂的神—鬼怪》，两人被剧迷合称「死鬼CP」。今年（2023年），「死鬼CP」合体拍摄广告，令粉丝们又惊又喜。

之后，广告商还在YouTube上传「彩色版」。不论是黑白还是彩色都一样帅气！

两位演员的所属社「King Kong by STARSHIP」及「SOOP」纷纷上传幕后花絮照片‎及影片。看到「死鬼CP」感情依旧、互动自然，也不自觉跟著露出笑容。

昨日（19日），「King Kong by STARSHIP」又上传幕后花絮影片。拍摄广告期间，李栋旭和孔刘还一起拍了拍立得。李栋旭表示：「随意拍吧，反正我要贴在冰箱上。」拍摄前，孔刘还问：「是这样吗？（看向李栋旭）」李栋旭又说：「随便你啦～」孔刘还不停模仿李栋旭的动作，李栋旭忍不住说：「干嘛学我啦！」互动超可爱> <

而李栋旭那句：「（照片）我要贴在冰箱上」，也不禁让人想到广告甫推出时，他与孔刘的「Lovestagram」‎。孔刘先发布限时动态：「那个…栋旭啊…一直放在钱包里有点压力，所以贴在冰箱上了…♥」李栋旭随后「甜蜜」回应：「我原本就贴在冰箱上(^_−) ♥」

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