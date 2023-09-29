《瑞鎮家》售後來了！因有人向製作組舉報，「溝通專家」羅PD緊急召集舉行「團結大會」

《出差溝通之神》是剛剛起步的「溝通專家」羅PD，只要需要溝通的地方，他就會跑過去，並親自到全國各地進行溝通配送的服務項目。

第一個需要「溝通」的竟然是《瑞鎮家》（笑）！公開的預告中，有人向製作組舉報：「聽說社長對職員們好像不太關心。」羅PD也提到聽說互相之間無法溝通。對此，緊急召集的職員們，並舉行「第一屆瑞鎮家團結大會」。



李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植、V（金泰亨）時隔許久再次聚在一起，李瑞鎮表示不滿，並說：「我們溝通的挺好的啊！是誰舉報說不行的？」對於李瑞鎮的發言，鄭有美和朴敘俊轉過頭避開視線，崔宇植狡辯說：「啊～誰說的啊？」讓人好奇他們中有沒有舉報者 XD



另外，爲了團結也玩了各種遊戲，李瑞鎮在踢毽子時失去重心向後摔倒、似乎要猜出 V 說明的是什麼的鄭有美，最後還是沒能說出正確答案。在團體跳繩中，繼朴敘俊和 V 之後加入的崔宇植，一跳進來就被繩子絆住， V 就用「眼神」罵崔宇植，李瑞鎮最後也說：「現在不要再拍了，阿西...」還踩著布條走過去，究竟他們的團結大會能否順利結束呢？節目將在10月12日播出，大家可以期待一下！



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