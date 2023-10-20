林英雄为什么这么火？综艺节目只要他亮相，收视率直接大显神威

林英雄的威力不仅体现在了乐坛上，也在综艺界大显神威。

被称为「国民歌手」的林英雄并非是令无数少男少女疯狂的K-POP偶像，而是Trot歌手，是韩国婆婆妈妈、叔叔大爷等长辈们最爱的歌星，32岁的他坐拥的粉丝群非偶像团体能比，还流传出了「送林英雄演唱会的门票是对父母最大的孝道」这样一句名言。



林英雄这种韩国本土的超人气现象，最为直接的表现除了演唱会座无虚席、音源成绩爆表外，《M Countdown》直接让原本保持在0.192%左右的收视率飙升至0.587%，收视率直接翻了3倍多！另一档《音乐银行》原本保持在0.5%左右的收视率飙升至1.2%，又是一个收视翻倍！



不要以为林英雄只能让音乐节目的收视率冲上云霄，其实连普通的综艺节目他照样能拉动。 比如10月14日播出的《惊人的星期六》，一直徘徊在2%的收视率直接冲到了3.9%，比前一周上升了2.1%。 再比如9月17日他亮相的《我家的熊孩子》，没超过13%的收视率陡然升到了16.1%，下一期再次滑落到平时水准。 而两个节目都创下了今年的最高收视率。



网友们非常认可「林英雄效应」，对於这类现象大家纷纷留言表示：「因为林英雄出演，这两期节目我都看了」、「KING GOD 英雄这次出演的音乐放送收视率也比上周上升了接近两倍」、「KING不是白叫的」等。

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