行程太满！亮眼新人崔显旭原订出演李应福导演新作《我也反对我的恋爱》计画告吹

演员崔显旭日前因个人行为而爆发些许争议，他虽立即以手写信向大众致歉，但似乎余波荡漾仍影响到他的既定计画，原本将出演的新作《我也反对我的恋爱》并可望搭配高旻示，日前传出已不参与此作品演出。

日前相关人士向韩媒体「Sports Chosun」提到，崔显旭对於正在讨论是否出演的新作品《我也反对我的恋爱》已郑重谢绝了演出。崔显旭因近期行程满档，接演许多电视剧与广告等，对於新作《我也反对我的恋爱》因行程难以调整的关系而辞演，不过仍让大家联想到可能先前爆发的私生活争议也有些许影响。



《我也反对我的恋爱》剧情描述和前男/女朋友重逢，是彼此熟悉之恋情的延续？又或者是两人不明白对方之恋爱的开始？所展开的一段故事。本作品将由《太阳的后裔》《鬼怪》《阳光先生》《Sweet Home》等作品的导演李应福执导，原定由崔显旭饰演本剧男主角金泰京，不过目前计画告吹，将另觅男主角人选。



崔显旭出道於网路剧集，之后陆续演出了SBS《Racket少年团》、tvN《二十五．二十一》、Wavve《弱美男英雄Class1》等等，持续不断推出不同新作品，崔显旭可说是相当活跃的新人演员之一，更是透过以上作品获得好评，持续出演了《D.P逃兵追缉令2》以及tvN《闪亮的西瓜》，接下来10月23日还有新剧集作品《High Cookie》即将透过U+行动tv公开，曝光度相当高。

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