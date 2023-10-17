郑有美因李瑞镇的一通电话飞往纽约！结果竟拒绝李瑞镇提出的《一日三餐：美国篇》出演邀约

日前在《李瑞镇的纽约纽约2》中，李瑞镇与罗暎锡PD、李佑汀作家、金大柱作家一起去蒙托克2天1夜旅行。

回到宿舍的李瑞镇说：「要和有美 FaceTime 吗？现在传简讯来了。」之后打了视讯电话，郑有美就说：「爲什么不带我去呢？我现在一直休息到周日。」表达遗憾之情。

接著，李瑞镇说：「呀～快点去穿上衣服，出发去机场吧！坐晚上的飞机飞到纽约，我会去接你的。」一旁的罗PD就问：「有美呀～真的要来吗？我们要去看纽约大都会 ＶＳ洛杉矶天使队的棒球比赛。」李瑞镇：「大谷大谷！你不是喜欢大谷吗？」挂断电话后，金大柱作家马上查完飞往纽约的飞机座位只有1个，李瑞镇说：「呀～这个也是是运气啊！」24小时后郑有美就出现在美国机场。



在机场重逢后一行人去了餐厅吃饭，李瑞镇说郑有美是他唯一认识的韩国明星，他继续说：「以后只要是我出演的节目，都决定带上你，在美国拍《一日三餐》的话，也会带著你。」罗PD说问了李瑞镇想要和谁一起拍《一日三餐：美国篇》呢？李瑞镇就说虽然不知道要和谁一起拍，但必须带上有美。



对此，郑有美就说：「虽然是另一件事情，但是看了廉晶雅姐姐篇，我想跟晶雅姐姐一起拍一次。」一旁的李瑞镇表示自己和廉晶雅也很熟，罗PD就「乱造谣」说：「有美要跟晶雅合作，要跟李瑞镇绝交了。」要不然就大家一起拍个《一日三餐：美国篇》嘛 XD 之前罗PD有问李瑞镇想要找谁一起拍，除了郑有美外，他提到了玉泽演，罗PD还问金光奎怎么样？李瑞镇：「那个哥哥一点用处都没有（笑）！」



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