TXT然竣吐露现代男团遗憾现况：老实说男团活动有点困难！韩网友不买帐：谁让你们缺乏大众性

如今K-POP界女团百花齐放之际，男团的发展却有些势头不足。

(G)I-DLE、IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、aespa 是目前K-POP界最火的女团，每一次回归势必引爆火热反响，女团百花齐放、争奇斗艳的同时，衬得男团的发力略显疲软，就连 SEVENTEEN 拿了 2023 TMA 大赏，都会被韩国不少网友酸「毫无含金量」、「大赏无意义」。



GOT7 成员 BamBam 的 YouTube 综艺《Bam Home》邀请了男团 TOMORROW X TOGETHER 崔然竣作客，两人聊天期间，然竣吐露了当代男团的遗憾现状。BamBam 问然竣：「二代和三代之间『断代』的时间比较长，但三代和四代好像不是这样。 作为四代活动的感觉如何？ 应该和我们不一样吧。」 然竣思索了片刻之后才慎重回答道：「老实说四代活动... 我觉得有点困难，我认为男团很少受到关注，这点让我很遗憾，希望大家能够认识到更多的男团。」 一席话即刻获得了 BamBam 的共鸣，他也附和道：「这一点我从很久之前就深有体会，我们非常渴望大众的关注。」 接著，然竣也指出现在的音源排行榜上几乎都是女团们的歌曲，「当然她们的歌曲很好听，但是男团的歌曲也有很多很好听的啊。」



这期节目很快就在网友之间引发了热议，大家纷纷表示：「连专辑销量超过200万张，在高尺小巨蛋开过演唱会的男团都很在意音源成绩啊」、「那看看现在的 RIIZE，只要歌曲选得好，大家会口口相传的」、「 那男团的歌曲和舞蹈就好好跟随大众的喜好啊，偏偏要迎合粉丝群，如果你们也有适合大众口味的歌曲的话，成绩怎么可能差」、「HYBE就很会选歌，柾国的歌就很好听」、「肯定会苦恼，作为歌手，粉丝再怎么多，音源成绩不好的话就会有切身体会吧」、「 『让大家去听』这句话就有问题，好歌曲是不需要劝大家去听的，会从各个管道钻入你的耳朵」等。

▼ TXT 近期推出的新歌〈Chasing That Feeling〉：



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