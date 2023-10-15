亚运会后又吵起来了！电竞选手拿奖牌就能免服兵役，为什么BTS的音乐成绩就不作数：他们对宣传K-POP有巨大贡献

电竞选手都能免服兵役，为什么BTS防弹少年团就不行？

刚刚落幕的第19届杭州亚运会上包括《英雄联盟》在内的电竞项目成为亚运会正式竞技种类，韩国电竞选手「Faker」李相赫、「Zeus」崔宇浚、「Keria」刘珉锡等人在《英雄联盟》比赛中获得金牌，并成为首批受到兵役特例待遇的选手。 与此同时，本届亚运会还首次将霹雳舞（B-boying）作为官方竞技项目，已经完成兵役的传奇B-boy Hong 10（金洪律）在霹雳舞比赛中获得了银牌。 但随著霹雳舞成为2024年巴黎奥运会上的正式比赛项目，韩国其他选手有很大机会夺得奖牌。



根据韩国兵役法规定，在国际体育赛事上获得金牌的的「艺术和体育人员」，给予他们免除全面服兵役的特权（亚运会上获得金牌的选手; 奥运会上获得金、银、铜牌的选手）。 他们不需要服近2年的兵役，只需完成3周的基础军事训练和544小时的志愿服务即可。

相关事情引发了「是否应该将免服兵役扩展到在全球舞台上具有重要影响力的流行艺术家」的讨论，防弹少年团就是瞩目的焦点，不少网友认为「连电竞选手都能免服兵役，为什么防弹少年团就不行呢？」 、「防弹少年团在宣传k-pop文化上有巨大贡献，不必运动员的奖牌含金量低，为什么就不能被认可？」 、「当年为了建设体育强国才在1973年设立了拿奖牌就能免服兵役的特例，这都多少年过去了，为什么好要维持这种落后的规定」等。



有专业人士解释比起体育竞赛等，流行文化缺乏能够被国际承认的竞赛平台。 目前，被列为艺术和体育人员免服兵役资格的竞赛类别有42项，与缺乏国际公认的竞赛类别的流行文化形成了明显的差距。 防弹少年团虽然赢得了全美音乐奖（AMAs）和告示牌音乐奖（Billboard）等，但这些都不是国际认可的竞赛平台，因此没有标准来评估个人对推广流行文化的贡献度。

2019年韩国国防部对2000名年满19岁以上的成年男女进行了有关艺术体育员等替代服役制度的调查，根据报告，对於给予体育特长者兵役特例的问题，55.6%的受访者认为是合适的，44.5%的受访者认为不恰当。

此外，一旦牵扯到防弹少年团的兵役问题都会在韩网引发热议，7名成员也早就表示会认真履行国防义务，目前已经有3位成员入伍服役。

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