爆笑30秒！D.O.&李光洙同框怎么越看越像爱豆小鲜肉RIIZE

竟然从EXO D.O.和李光洙身上看到了小鲜肉的影子！

综艺大神罗䁐锡PD新综艺《种瓜得瓜种豆得豆》（简称《瓜瓜豆豆》）邀请了李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦等娱乐圈好友参演，以愉快的纪录片形式，展现他们在农村耕种一小块土地期间所发生的趣事。 节目组宣传照、预告影片齐发，死党们的默契让观众们看后垂直入坑，就等著13日正式开播。



当D.O.和李光洙坐在一起同框时，有眼尖的网友从他俩的身上看到了新男团RIIZE人气成员元彬和ANTON的影子（笑）！D.O.梳著中分微卷发，露出额头的中间，李光洙的则是最近超流行的「中长狼尾头」。 两人非常规矩地坐著，尤其是李光洙一脸呆萌又慎重的表情，还把双手老实地放在膝盖上。两人看上去就是一对「笨笨」的兄弟。

아니 도경수 이광수 머리 보고 머리가 왜저러지 라고 생각했대 아 웃뎌 pic.twitter.com/HIhX16mLo9 — 곤약 (@112D5_) October 11, 2023

개웃겨일하라니까

mz원빈사원 상사몰래 앤톤이랑 사진 찍음 pic.twitter.com/RnCo6lLDJs — w (@1bini_) October 11, 2023

其实是因为他俩的发型和元彬、ANTON极为相似，这才有了网友的调侃，大家纷纷评论称：「怎么说呢，确实有点像」、「笑死我了，李光洙光是坐在那里我就忍不住笑了」、「发型如出一辙」、「我懂PO主想说什么」、「李光洙很带感」、「这真不是嘲讽他们，就是觉得搞笑」等。

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