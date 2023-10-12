赠票：「喜剧女王」严正化主演 犯罪喜剧电影《诈骗女王》

KSD送出电影《诈骗女王》10/18 (三) 台北特映会门票！

参加办法：

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活动详情：

送出《诈骗女王》10/18 (三) 台北特映会门票10张！(送出给5位，每位可得2张)

活动日期：即日起至10月15日

公布日期：10月16日 (於网星网活动页面上公布)

【诈骗女王 首映资讯】

活动日期：10/18 (三)

报到时间：18:30

开演时间：19:30

地点：西门豪华in89影城

厅次：LUXE厅

电影及演员介绍：

犯罪喜剧电影《诈骗女王》，故事描述由严正化饰演的「智慧」，曾是一位成功又美丽的骗徒，只不过目前有点江郎才尽，打算金盆洗手去作小生意。不过在引退之前，她决定去引诱古董富豪世家的儿子，并偷走隐藏在他们豪宅地下室里的600亿韩圜巨额财产，打算用这笔钱逆转母女俩的人生。全片透过宛如超ㄎㄧㄤ版的《神鬼交锋》（Catch Me If You Can）情节，透过诈骗、动作、喜剧、华服等多样化看点，挑动观众捧腹大笑的神经。

注意事项：

▶活动当日报到每位得奖人须带身分证正本、恕不接受影本或照片等形式，身分认定及参加资格以现场人员判定为基准。

▶请於电影开演前一小时至现场划位。

▶请准时入场观赏，电影开演后20分钟影城及主办单位有权谢绝入场。

▶活动当日如遇天灾等不可抗力取消，恕不补办。

▶影厅内禁止照相、录音、录影，任何未经授权之摄录行为将初犯著作权法第91条，最高可处5年有期徒刑。

▶依据文化部外食相关法令规定，请勿携带映演场所公告之饮食品项入场。

▶主办单位保有活动修改、取消及最终解释之权利；参加资格均以活动现场之主办单位人员判定为准

其他事项：

* 得奖者须提供正确姓名、手机号码与身份证末四码，须於当日使用身份证核对取票。

* 得票者须提供韩星网加入LINE好友截图

* 门票不得再转售或炒卖

* 韩星网及主办保留修改及更动是此活动之权利

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