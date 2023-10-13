【韩网热帖】SEVENTEEN捧起TMA「大赏」被质疑奖杯含金量！韩网友反应两极

10月10日晚，备受瞩目的2023TMA颁奖典礼圆满落幕。

在这场盛大的颁奖礼中，SEVENTEEN凭藉其卓越的表现成功斩获「大赏」，成为当晚最大的赢家。



不过对於SEVENTEEN捧起「大赏」奖杯，有韩国网友直言「这个大赏看起来没什么意义」，该网友称：「结束2代，开启3代，连续5年拿了大赏的EXO，最终压倒EXO构建大赏霸主地位的防弹少年团，这些男团陆续入伍，WANNA ONE很久之前就已经解散了，前几家男团都逐渐淡出，这时才获得大赏的SVT...... 所以他们根本没有K-POP帝王的感觉，给我的感觉就是比起靠相应的成绩拿奖，更像是占了便宜。」 这一发言即刻引起了粉丝和网友们的热烈讨论：

1. 大赏界的笑料

2. 他们都比不上刚刚出道的新人女团，这是组委会开玩笑给的吧，他们根本没资格，在公司大楼里碰到NEW JEANS都不会觉得丢脸吗？

3. SM团建颁奖礼更没有意义啊

4. 都比不过4代女团，还大赏呢

5. EXO也没有特别厉害的音源吧

6. NEW JEANS初动165万张，SVT有450万+，换成是你大赏给谁？

7. 计算成绩的方式就有问题，这个年代还把专辑销量和音源成绩放在一起来算本身就不像话，如果加上专辑销量的话，肯定是男团拿啊

8. 他们是有实力的团队，只是活动太少，蛮可惜的，还是只是没在国内活动???

9. 你家本命没被选上就来嘲笑获奖团队？ 不能送上祝福吗？ 怎么这么别扭

10. 可能是靠儒教思想获得的吧

11. SVT凭什么不能拿，专辑卖那么好，音源成绩也很不错

12. 可是我认为SVT明明就有资格拿啊

13. 是因为SVT专辑卖得多吧，老实说我以为会是NEW JEANS或者柾国

14. 没占到便宜的你家欧巴要怎么办呢？

15. 都要被留言酸死了

16. 老实说无论是谁拿，到最后都会有人觉得不配，现在就是这种氛围。 我们应该要做到无论谁拿，都能嘻嘻哈哈一笑而过

17. 连续拿了7年的BTS入伍了，所以同公司的SVT才拿到

18. SM的恶习倒是学到家了

19. 为什么一定要赋予大赏意义呢？

20. 我只是路过的别家粉丝（既不是NCT也不是SVT），去年的话SVT的音乐确实要比NCT更有大众性

原文：https://pann.nate.com/talk/371162008#replyArea

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