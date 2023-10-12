李泳知加入RIIZE《Get A Guitar》挑战！舞姿散乱不看重播，后记酸：「动作完美的其实都不是真人！」

男团RIIZE昨日通过官方YT频道公开了歌手李泳知做《Get A Guitar》challenge的影片，除了舞姿与众不同令人意外，泳知本人转发影片时的留言更加爆笑XD

影片中，李泳知与RIIZE成员Shotaro、元彬、Anton、成灿一起跳《Get A Guitar》副歌部份的舞蹈，因为泳知本人跳舞还不错，很多人期待这次她也会展现帅气的舞姿！但意外的是泳知一上来就跟不上节奏，一头秀发狂乱飞舞遮住面孔，收尾动作也有自己独特的理解XD





身后的RIIZE成员们也被泳知的活力感染，笑得十分开心：



随后李泳知在个人X（Twitter）转发这一影片，留言说：「其实大家跳《Get A Guitar》时脚步都跟我一样。网路上那些模范范例都是虚拟实境AI来的。 如果不是的话，不可能跳得那么好。」



솔직히 겟어기타 스텝 다 나처럼 춤

인터넷에 올라와있는 모범사례들은 다 가상현실 AI들이다

그게 아니면 그렇게 잘 출 수가 없어 https://t.co/pH2a8FRIJO — 이영지 (@dokgodieinsaeng) October 11, 2023

还补充说明拍摄现场的情景：「拍完之后问我要不要看一遍？ 我说不用了，不需要看。 然后就出来了。」 对自己的表现自信满满XD

다 찍고 모니터링 하실래요? 하시길래

아뇨 안 봐도 될거같아요 하고 나옴 — 이영지 (@dokgodieinsaeng) October 11, 2023

网友纷纷被李泳知的气场和魅力折服：「泳知太可爱」「跳舞最重要就是气势」「成员们都笑得超开心」「第一次见到认生的元彬笑成那样」「不愧是MZ世代的总统」「本以为是跳得很好，结果在另一个层面上超越期待kkk」

此外，2024江原冬季青年奥运会G-100纪念活动昨晚在首尔举办，李泳知和RIIZE均有参加。

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