婚后首度公开放闪♥孔晓振＆Kevin Oh庆祝一周年 晒相拥照＆正面牵手照，网友：「好甜啊」

孔晓振去年3月底在炫彬、孙艺真的婚礼上接过捧花后，4月正式承认和 Kevin Oh 恋爱，一时成爲话题。

接著在不到半年的时间，10月两人就在美国纽约举行小型婚礼，仅邀请家人、亲戚和亲近的朋友们参加。而两人结婚一周年啦！11日孔晓振在自己的 IG 上传与丈夫 Kevin Oh 一起拍摄的背影照，并写下：「最近觉得时间流逝太可惜了，转眼间已经一年了。」公开的照片中，两人在月色中紧紧拥抱在一起，望著某处。限时动态也写下：「结婚纪念日也收到祝福，好感动啊！」



Kevin Oh 当天也以：「1年前的蒙塔克，幸福的一年。」庆祝结婚一周年，身穿针织衫和牛仔裤的两人紧握著手，露出灿烂的笑容。



两人结婚后很少在 IG 上放闪，这次终於公开正面合照，也让网友纷纷直呼：「哇～一周年了吗？时间过得好快」、「看起来好幸福」、「平平淡淡的幸福，真好」、「孔布利要一直幸福哦」、「好甜啊」 「看著也觉得好幸福」、「这是第一次公开合照吧」等等。



另外，孔晓振和李敏镐主演的《问问星星吧》已经在今年初正式杀青，该剧讲述宇宙观光客和太空人之间的浪漫爱情故事，也是韩国最初与宇宙题材相关的电视剧。剧中，李敏镐饰演以宇宙观光客身份来到太空站的妇产科医生「孔龙」一角，是个充满使命感的角色；而孔晓振饰演的韩裔美籍太空人「伊芙・金」，则将展现特有的可爱魅力和个性，该剧预计在明年播出。



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