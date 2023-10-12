BTS防弹少年团SUGA追星成功：好紧张啊，他贯穿了我整个10代

防弹少年团SUGA也有自己要追的偶像。

《SUCHWITA》公开了最新预告片，本期嘉宾是著名乐队Nell的主唱金钟万。 SUGA一上来就兴奋地介绍对方，表示：「有一种追星成功的感觉，好紧张啊，是贯穿了我整个10代的人。我的音乐很大程度受到了Nell的影响。」 大方表达了对Nell的喜欢，听得金钟万很开心，连忙回应：「很有成就感。」SUGA和金钟万聊起了合作曲《Dear my friend》的幕后故事，金钟万称：「其实我有点害怕，导唱版是柾国唱的......」

SUGA开演唱会时金钟万其实也有到场，SUGA好奇地反问：「是第一天来的吗？那天尖叫声最小。」金钟万调侃完道：「真的吗？ 可是那天我耳朵差点被吵爆了。」



同为音乐人的金钟万和SUGA有很多共同话题，两人强调了演出的重要性，SUGA表示：「虽然歌手是做音乐的人，但其实也算是开演唱会和演出的人吧。」 金钟万同意了对方的看法，并补充说：「呈现一出精彩演出的时候，观众们该有多幸福啊，现在还记忆犹新的就是有人说听了Nell的音乐之后打算重新振作起来。」

最后预告片中SUGA还称：「音乐救赎了很多人，我也一样，我家有Nell的专辑，应该签名才对。」



此外，这一期的内容将於10月17日播出。

PS：最后附上柾国导唱版的《Dear my friend》：

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