被歌手耽误的喜剧男团SEVENTEEN情境剧回来了！团综新预告忙内Dino化身制作公司老板驾驭12位哥哥

【影片】每次只要《GOING SEVENTEEN》推情境剧、有角色扮演就肯定会爆笑大红～。XDDD（回归特别节目10月18日播出）

男团 SEVENTEEN 公开了人气网路团综《GOING SEVENTEEN》的最新预告，这一集特别节目将会在10月18日的晚间六点播出，片段一出让粉丝们相当开心！



▼《GOING SEVENTEEN》回归特别预告，这一集目标是制作专辑，也抢在 SEVENTEEN 回归前特别播出，与大众分享他们此次回归的准备过程，但别忘了他们是SEVENTEEN，那半开玩笑、半付出真心的模样，就让人分不清是现实还是在演戏了～：



其中，忙内Dino化身为BOMG制作公司的老板featuring代表（CEO客串铁人）对著大家认真的说：「我要制作专辑。」开始招募人才，12位哥哥们也有著各自的角色，制作这张专辑的真假花絮画面释出，更大大提升了网友们的好奇心&期待感。



到底会呈现出什么样的节目效果，就一起等待10/18首播日的到来吧！此外，SEVENTEEN 在 TMA 颁奖礼上拿下了最高荣誉的大赏，并释出了专辑的39张最新个人概念照，引发粉丝热烈讨论。



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