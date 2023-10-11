全球粉丝票选《犬系恋人》登十月最期待韩剧！朴圭瑛「剧透」看点，李玹雨追网漫觉心动

2023年年末压轴浪漫韩剧、Viu Original原创爱情大作《犬系恋人》今晚首播！未开播便造成哄动，日前该剧更在知名韩娱网站Kpopmap的「10月最令人期待的韩剧」票选中，以35,462票大热夺冠，成为全球粉丝的私心之选！香港观众今晚记住黐实「黄Viu煲剧平台」免费紧贴进度。

朴圭瑛请教养狗人士

暌违两年，朴圭瑛再度挑战爱情题材剧集，表现令人期待，她亦透露自己被「海娜」吸引：「为了演好这个角色，我常常请教周遭有养狗的朋友；加上她是语文老师，海娜作为老师会展现出哪种面貌，我也思考了很多！她不仅可爱，也有勇敢的一面，偶然也会展现出真挚的样子，她是个懂得如何真正爱人、给予对方慰藉的角色，所以我觉得她很有魅力。」不过问到朴圭瑛《犬系恋人》的看点时，她竟笑言「配角们」相当抢眼：「这算是剧透吗？剧中会出现很多和『犬娜』很像的小狗，大家也能看到小狗演戏的样子，我觉得应该会很有趣。」



李玹雨自认笑里藏刀

至於饰演山神李宝谦的李玹雨则透露角色表现亲切，实质笑里藏刀，是一个充满反差萌的角色！他还自爆自己是原著粉丝：「我已经看过网漫所有集数，在阅读的过程中，我竟然有种心动的感觉，非常神奇！我也很好奇这些桥段，在翻拍成电视剧之后会怎样呈现。」



改编自人气网路漫画，Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》讲述高中老师韩海娜（朴圭瑛 饰）某天醉酒后无意间吻了同事陈书元（车银优 饰），由於海娜的祖先曾虐死一只小狗而遭到山神处罚，导致家族子孙只要和异性接吻便会在凌晨变成狗狗，然而破除诅咒的方法只有一个，就是以小狗的身份与同一个对象二次接吻！为了解开这个诡异又搞笑的咒术，海娜开始主动接近书元，二人将上演一段超爆笑且不能预测的「人狗恋」！剧集将於今晚（11日）首播上架，上「黄Viu煲剧平台」观看这部韩剧，首周连播两集、其后逢星期三晚上更新一集；香港观众亦可於黄Viu收看悬疑复仇剧《7人的逃脱》、青春剧《闪亮的西瓜》等原创人气韩剧。



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