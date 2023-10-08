【韩网热帖】现在想来是现象级的电视剧《财阀家的小儿子》

在JTBC收视率垫底时期从第一集开始就收视率爆发，第一集6.058%、大结局26.948%（首都圈30.101%），短时间内连三大地上波电视台都难以企及。

盖洛普调查数据高居历代电视剧第一，去年12月在所有电视节目中都压倒性排名第一，剧终之后都曾再次上榜。

直到现在仍在新闻标题等网络各地被当做meme使用。 现在想来真的很了不起，虽然结局被骂很惨，但播出时真的追得很开心。



韩国网友评论：

1. 寿司米饭有几粒？

2. 结局毁一切

3. 现在想起来还是很生气，还我陈导俊啊！

4. 对我而言这部剧只有15集，C8

5. 只要按照原著拍结局都会成为名作，编剧这样搞，我都不想重温了

6. 先后被《迷雾》《SKY Castle》《财阀家》摆了一道，再也不看JTBC

7. 剧终之后再也没有人提起，充分说明结局的重要性

8. 如果不是这结局，我愿意重刷10遍ᅲᅲ

9. 这部是JTBC历代收视率第二，第一是《夫妻的世界》

10. 《财阀家》真的是现象级，对近代史缺乏了解和共鸣的10代不太爱看，反而40代50代中间更有人气。那段时间爸爸们聚到一起就聊陈养喆kkk

12. 第一次见到公司男同事们那么火热地讨论一部剧

13. 因为结局重新看了书kkk

14. 这部剧全靠李星民，原著虽然也不错，但在奇幻小说里其实并不算特别突出

15. 申铉彬被剧本骗了kk女主根本没戏份

16. 哇，结局是什么来的？ 明明看过但想不起来

17. 历代大选、IMF（经济危机）、2002世界杯与主角的故事有机结合在一起，收视率不可能不高kkk再次感受到这三件事对韩国人的吸引力

18. 因为结局，所有一切都从记忆中删除了kkk有过这样一部剧吗？

19. 只记得财阀家的会长大人

20. 我觉得结局蛮好耶，只是爱情线太突然，不喜欢

21. 这收视率是真实的吗？ 除了我所有人都看了啊

22. JTBC的剧就是这样，告诉你庶民不要想往上爬，闭上嘴乖乖过日子吧~

出处：https://theqoo.net/hot/2953715127

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