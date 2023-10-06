《7人的逃脱》《Music Bank》本周停播！韩三大台转播亚运会赛事

第19届亚运会比赛将在今晚进行关键比赛，韩国三大台KBS、MBC、SBS及综合编成频道TV朝鲜纷纷宣布停播晚间节目以转播赛事。

KBS将在下午5点转播韩国代表队与中国代表队的男子曲棍球铜牌决赛，随后在6点转播羽毛球男子双打半决赛和羽毛球女子双打半决赛。 因此决定停播每周五下午5点15分播出的《Music Bank（音乐银行）》，以及原定於晚上8点30分播出的《新品上市 便利餐厅》和晚上7点50分播出的晚间日日剧《优雅的帝国》也将休播。 不过，KBS 1TV的晚间日日剧《吕当啷啷家族》将在当天下午8点30分正常播出。



MBC这边，每周一至周五晚7点5分播出的日日剧《天空的缘分》将停播。

SBS这边，每周五晚9点播出的《好奇的故事Y》和晚10点播出的金土剧《7人的逃脱》也将停播。 其中《7人的逃脱》本周2集全部停播，第7和第8集将於下周五六（13日、14日）播出。



TV Chosun将取消每周五晚10点播出的《朝鲜体育会》，而将转播杭州亚运会的现场直播。

此外，第19届杭州亚运会从9月23日开始，将持续到10月8日，共进行40多个专案、产生482枚金牌。 今天是比赛第14天，韩国以33枚金牌排名综合第3位。

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