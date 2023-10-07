年度甜蜜韩剧《犬系恋人》下周三心动首播：四大必睇位！车银优入戏扮怕狗～

由「最强撕漫男」车银优和朴圭瑛主演的Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》将於本月11日全球首播，届时「黄Viu煲剧平台」将免费紧贴韩国播放，让香港观众可以无缝接轨最新进度。作为年度压轴浪漫韩剧，《犬系恋人》在亚洲各地掀起了广泛热讨；今日率先为广大剧迷盘点剧集四大必睇位，方便各位在开剧前轻松做功课！

1. 银优戏里怕狗，戏外爱狗！

Viu Original漫改爱情喜剧《犬系恋人》是车银优第四部主演的漫改剧集，由他饰演的陈书元相当怕狗，对此银优透露拍摄时做了不少功课：「陈书元这个角色因为童年创伤而有惧狗症，虽然外表冷酷，但他是个内心温暖的人。我本人很喜欢狗，但是因为书元害怕它们，所以拍摄时我在每个场景都要和导演与编剧讨论，以捕捉书元由内而外的变化。」想一睹车银优的怕狗演技，就要留意《犬系恋人》的播出了。



▼预告一：



2. 神还原漫画角色

《犬系恋人》主打甜蜜浪漫的剧情外，一众主演亦被网民大赞高度复制漫画角色！特别是车银优神还原了数学老师陈书元一角，其中他戴著眼镜、配搭针织上衣和打领带的男神造型，更令网民为之疯狂：「这老师太犯规了」、「可以有这么帅气的数学老师就好了」、「如果是车银优的话我愿意留堂做辅导」，相信即使再讨厌数学的学生，也绝对不会缺席银优老师的课堂吧！



3. 李玹雨和车银优Bromance情够吸睛

除了男女主角的感情线令人期待，剧中另一角色李宝谦（李玹雨饰）同样值得关注！宝谦表面上是书元和海娜的同事，实际上却是一位带著悲伤身世的山神！由於宝谦对人和蔼可亲，与书元难以亲近个性形成鲜明对比，可是两个截然不同的人竟然相约到校外露营！据悉两人之间隐藏著一个有关前世的秘密，令人十分好奇这对养眼兄弟的Bromance情发展！



4. 「人狗恋」题材新颖

Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》讲述韩海娜（朴圭瑛饰）受到山神诅咒，一旦接吻就会在深夜变成小狗；某天她醉酒后无意间吻了非常怕狗的同事陈书元（车银优饰），二人从此结下不解之缘！该剧故事设定新颖，加上轻松爆笑的人狗恋故事，有望为观众带来不一样的浪漫韩剧！到底朴圭瑛会如何发动攻势，解开车银优怕狗的心理阴影？这段人狗恋最终又会否修成正果？请大家锁定Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》！



本剧集将於10月11日首播，上「黄Viu煲剧平台」观看这部韩剧，首周连播两集、其后逢星期三晚上更新一集；香港观众亦可收看Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》、Viu Original原创青春韩剧《闪亮的西瓜》、《优雅的帝国》和《孝心的家各自为生》等人气韩剧。

▼预告二：



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